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接続水域に中国海警４隻　沖縄・尖閣沖

　編集局 　2021/11/14　 沖縄写真　


国境警報

　第11管区海上保安本部（沖縄県那覇市）は13日、石垣市の尖閣諸島周辺の領海外側にある接続水域に中国海警局の「海警」４隻がとどまっていると発表した。

　４隻は、機関砲らしきものを搭載した「海警１３０４」と、「海警１３０１」「海警１４０１」「海警１３０２」で、同日午後３時現在、南小島の南南西約42㌔付近および、久場島の東南東約36㌔付近を航行している。（沖縄支局）

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　一方、防衛省の発表によると先週１週間で、７日、９～11日、東シナ海において、領空侵犯の恐れがある航空機に対し、航空自衛隊の戦闘機が緊急発進した。

（川瀬裕也）

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