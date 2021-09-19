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接続水域に中国海警４隻　沖縄・尖閣沖

　編集局 　2021/9/19　 沖縄　


国境警報

尖閣諸島沖を航行する中国海警局の「海警」＝５月１５日（第１１管区海上保安本部提供）

尖閣諸島沖を航行する中国海警局の「海警」＝５月１５日（第１１管区海上保安本部提供）

　第11管区海上保安本部（沖縄県那覇市）は18日、石垣市の尖閣諸島周辺の領海外側にある接続水域に中国海警局の「海警」４隻がとどまっていると発表した。

　４隻は、機関砲らしきものを搭載した「海警２１０３」と、「海警１３０２」「海警２３０１」「海警６３０４」で、同日午後３時現在、南小島の南南東約35㌔付近を航行している。

（沖縄支局）

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　一方、防衛省の発表によると先週１週間で、10～12日、16日、東シナ海および日本海で、10、15日はオホーツク海でも、領空侵犯の恐れがある航空機に対し、航空自衛隊の戦闘機が緊急発進した。

（川瀬裕也）

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