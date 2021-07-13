中国公船侵入 150日連続 　沖縄・尖閣沖接続水域

編集局 2021/7/13 沖縄 [国境警報]

国境警報

第11管区海上保安部（沖縄県那覇市）は12日、石垣市の尖閣諸島周辺の領海外側にある接続水域に、中国海警局の「海警」２隻がとどまっていると発表した。尖閣周辺の接続水域で中国公船が確認されるのは２月13日以降１５０日連続。過去最長の１１１日（昨年４～８月）を上回り更新を続けている。

海保によると、海警局の公船が、今年日本の接続水域で確認された日数は同日時点で１８５日。今月10～12日には23回目となる領海侵入もあり、昨年を大きく上回るペースで中国の挑発行為が続いている。