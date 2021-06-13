尖閣周辺に中国海警４隻 120日連続　最長更新

編集局 2021/6/13 写真｜沖縄 [国境警報]

国境警報

第11管区海上保安本部（沖縄県那覇市）は12日、石垣市の尖閣諸島周辺の領海外側の接続水域に中国海警局の「海警」４隻がとどまっていると発表した。尖閣周辺の接続水域で中国公船が確認されるのは１２０日連続。過去最長の連続日数を更新し続けている。

４隻は機関砲らしきものを搭載している。

（沖縄支局）

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一方、防衛省の発表によると先週２週間では、５月31日、６月１、７日、東シナ海において、10日には日本海において、領空侵犯の恐れがある航空機に対し、航空自衛隊の戦闘機が緊急発進した。

（川瀬裕也）