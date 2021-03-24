中国海警船、領海に侵入　今年10回目、沖縄・尖閣沖

編集局 2021/3/24 沖縄

国境警報

沖縄県石垣市の尖閣諸島沖で23日、中国海警局の「海警」４隻が約１時間半にわたり日本の領海に侵入し、航行した。尖閣諸島沖での中国公船の領海侵入は２月21日以来で、今年に入って10回目。

第11管区海上保安本部（那覇市）によると、４隻は、砲らしきものを搭載した「海警１３０３」と、「海警１３０１」「海警２３０２」「海警２５０２」で、午後４時20～36分ごろ、南小島の南で領海に侵入。同５時47分～６時３分ごろ、南小島東から領海を出た。

（沖縄支局）