中国海警２隻、領海侵入　沖縄・尖閣沖

編集局 2021/2/16 沖縄 [国境警報]

国境警報

日本漁船に接近

沖縄県石垣市の尖閣諸島沖で15日、中国海警局の「海警」２隻が日本の領海に侵入した。操業中の日本漁船に接近する動きを見せたため、海上保安庁の巡視船が安全を確保し、領海外へ出るよう警告した。尖閣諸島沖での中国公船の領海侵入は７日以来で、今年で６回目。

第11管区海上保安本部（那覇市）によると、２隻は「海警１３０１」「海警２５０２」で、15日午後１時30分ごろ、南小島の南南東の領海に侵入。日本漁船に接近したり、付近を漂泊しながら、午後６時現在も領海内にとどまっている。

（沖縄支局）