接続水域に中国海警船３隻　沖縄・尖閣沖

編集局 2021/2/14 沖縄 [国境警報]

国境警報

第11管区海上保安本部（沖縄県那覇市）は13日、石垣市の尖閣諸島周辺の領海外側の接続水域に中国海警局の公船３隻がとどまっていると発表した。

３隻は「海警１３０１」「海警２５０２」「海警６３０３」で、同日午後３時現在、魚釣島の北北西約30㌔付近を航行している。

（沖縄支局）

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一方、防衛省の発表によると、５、６、７、10日、東シナ海および日本海において、領空侵犯の恐れがある航空機に対し、航空自衛隊の戦闘機が緊急発進した。防衛省は、運用上の機密保持のため、対象機の国籍には逐次言及しないとしている。

（川瀬裕也）