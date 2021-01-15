中国海警船　２日連続領海侵入

編集局 2021/1/15 沖縄 [国境警報]

国境警報

沖縄・尖閣沖 日本漁船に接近

沖縄県石垣市の尖閣諸島沖で14日、中国海警局の「海警」１隻が約９時間にわたり、日本の領海に侵入し、操業中の日本漁船に接近した。海上保安庁の巡視船が安全を確保し、領海外へ出るよう警告した。尖閣諸島沖での中国公船の領海侵入は２日連続で、今年２回目。

第11管区海上保安本部（那覇市）によると、同船は「海警２３０２」で、14日午前７時15分ごろ、大正島南の領海に侵入。午後４時15分ごろ、同島南から領海を出た。午後４時半現在、領海外側の接続水域には海警船４隻がとどまっており、海保は引き続き警戒監視を続けている。

（沖縄支局）