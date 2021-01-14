ホーム > 沖縄 > 中国海警船４隻、今年初領海侵入　沖縄・尖閣沖

中国海警船４隻、今年初領海侵入　沖縄・尖閣沖

　編集局 　2021/1/14　 沖縄　


国境警報

　沖縄県石垣市の尖閣諸島沖で13日、中国海警局の「海警」４隻が約２時間にわたり、日本の領海に侵入し航行した。尖閣諸島沖での中国公船の領海侵入は昨年12月26日以来で、今年初。

　第11管区海上保安本部（那覇市）によると、４隻は、砲らしきものを搭載した「海警２２０１」と、「海警１１０３」「海警１４０１」「海警２３０２」で、午前10時42分～11時ごろ、魚釣島の北北西で領海に侵入。午後０時13～30分ごろ、同島西南西から領海を出た。

　４隻は午後３時現在、領海外側の接続水域内にとどまっており、海保は引き続き警戒監視を続けている。

（沖縄支局）

沖縄のほかの記事