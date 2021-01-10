東シナ海で空自スクランブル

編集局 2021/1/10 沖縄 [国境警報]

国境警報

防衛省の発表によると、12月28日、１月２日、東シナ海において、領空侵犯の恐れがある航空機に対し、航空自衛隊の戦闘機が緊急発進（スクランブル）した。防衛省は運用上の機密保持のため、対象機の国籍には逐次言及しないとしている。（川瀬裕也）

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一方、第11管区海上保安本部（沖縄県那覇市）によると、石垣市の尖閣諸島周辺の接続水域において、中国海警局の「海警」２隻が５日に出域してから９日現在まで、同船の姿は確認されていない。

（沖縄支局）