国連使って分断工作

中国は、事実と異なる歴史ストーリーを戦略的に流布する「偽ナラティブ認知戦」を強め、沖縄県を最大の標的としている。従来の領土・軍事的圧力にとどまらず、国際世論の認識を戦場とし、沖縄を日本から切り離す工作を進めている。

中国による沖縄分断工作について説明する日本沖縄政策研究フォーラムの仲村覚理事長＝９日、東京都豊島区

「日本は沖縄を合法的に統治していない」という偽ナラティブ戦の始まりは、２０１０年に尖閣諸島沖で起きた中国漁船衝突事件までさかのぼる。保守系シンクタンク「日本沖縄政策研究フォーラム」の仲村覚（さとる）理事長は、「尖閣衝突は沖縄分断工作の単なる種まきにすぎなかった」と指摘。事件の裏で中国は沖縄の主権剥奪に向けた長期的な戦略を着々と進め、水面下では琉球独立論や「琉球地位未決定論」を育成・拡散させてきたと危機感を募らせる。

■ 狙いは植民地認定

中国が沖縄の領有権を巡る認知戦の主戦場としているのは国連だ。ジュネーブの国連人権理事会の傘下にある「先住民族権利専門家機構（ＥＭＲＩＰ）」や人種差別撤廃委員会（ＣＥＲＤ）、自由権規約（ＩＣＣＰＲ）などの枠組みを利用している。

こうした国連の舞台では、沖縄でわずか数百人規模の団体「琉球民族独立総合研究学会」などが、あたかも全沖縄県民の正当な代表であるかのように振る舞っている。その中で、生まれも育ちも沖縄ではない人が〝代表者〟になりすまし、「沖縄の人々は先住民族であり、差別や人権侵害を受けている」という主張を繰り返す。

こうした訴えに呼応したのは、米軍基地問題に絡めて日本政府を批判していた翁長雄志元知事と玉城デニー前知事だ。両氏は現職知事として国連で演説し、「沖縄県民は差別されている」と主張した。

国連人権理事会で演説する沖縄県の翁長雄志知事＝２０１５年９月２１日、スイス・ジュネーブ（時事）

これに対し、地元の市議会議員らが何度も国連に赴き、反論している。仲村氏によると、当事者である沖縄県民の話はまともに聞かれず、同行記者が締め出されたこともあったという。一方で、非県民による作り話には拍手が送られている。

昨年12月14日には、国連総会で「あらゆる形態と発現の植民地主義に反対する国際デー」が制定された。「先住民族の権利に関する国際連合宣言（ＵＮＤＲＩＰ）」をてこに、「沖縄＝差別された先住民族」という文書記録に効力を持たせようとしている。

仲村氏は、最終目的が、沖縄を国連脱植民地化特別委員会による「非自治地域（植民地）」リストに追加することだと指摘する。

中国はグローバルサウスを中心とする国々とのネットワーク「国連憲章を守る有志グループ」などを通じて、国連総会の「１国１票」の仕組みを最大限に活用している。民主主義陣営の主要先進国の経済・軍事力に対抗し、多数派工作によって「沖縄における日本の施政権は違法な植民地支配である」という国際世論を支配しようとしているのだ。

さらに、中国共産党は、琉球独立論や「琉球地位未決定論」の論争を優位に進めるために、歴史文書を意図的に歪曲（わいきょく）している。

「ポツダム宣言第８条」を盾に「日本の領土は本州・北海道・九州・四国とその周辺の島々に限られる」のであり、琉球の統治は同宣言に違反した不法占領であると強弁。戦後、東アジアの主権と領土を確定させた「サンフランシスコ平和条約」の正当性そのものを無効化しようと画策している。

世論形成に歴代知事が加担

■日本は事実に基づく発信を

日本はこの認知的侵略に対し、どのように立ち向かうべきか。仲村氏は、外務省などに蔓延（まんえん）する事なかれ主義から脱却すべきだと訴える。

科学的・歴史的事実に基づく強力なカウンター・スピーチが不可欠だ。沖縄の人々のＤＮＡは日本本土と同一であり、琉球方言が古来の日本語を色濃く残していることや、首里城をはじめとする琉球文化の神髄が室町時代の京都臨済宗文化や茶道などを取り入れて開花した歴史的真実を、国際社会に向けて多言語で発信すべきだと提案する。

その上で、国家の防衛領域に「ナラティブ領域」「認知領域」を正式に位置付け、国家情報局や内閣直属の司令塔構築を提言している。「スパイ防止法などの法整備だけでは世論工作を防げない」と仲村氏。リアルタイムで国際世論の動向を分析し、官民連携および民間シンクタンクの知見を総動員して迅速にデマを打ち消す体制の確立が急務だ。（豊田 剛）