「信念で上陸を続ける」仲間均・石垣市議会議長に聞く　漁業は国境の守りに

尖閣諸島周辺（沖縄県石垣市）の日本の排他的経済水域（ＥＥＺ）や接続水域では、中国海警局の船がほぼ常態的に航行し、威圧活動や無断の海洋調査を繰り返している。尖閣諸島に最も多く上陸した人として知られている、漁師で石垣市議会議長の仲間均氏に、尖閣諸島の安全保障上の重要性などについて聞いた。（聞き手・西原裕人）

なかま・ひとし 昭和24年、宮古島・伊良部村（現宮古島市）生まれ。東京文化学苑卒業。１９９４年に石垣市議会議員に初当選。２０２６年９月に９期目の当選を果たし、議長に就任した。「尖閣諸島を守る会」代表世話人。

■止められても上陸続ける

――市議会議員になったきっかけは。

市議会の一般質問で「尖閣は宝の島だ」という話を聞いたことをきっかけに、空手を離れて尖閣問題に没頭するようになった。「自分の領土は自分たちでしっかり守る」のが国の原則だが、現在は尖閣諸島が中国に実効支配されている。

石垣市は中山義隆市長が２０１０年に就任するまで、革新系の市政が長く続いた。革新色の強い土壌があり、反対派と多く議論した。反対派は「平和」や「命どぅ宝（命こそ宝）」などと主張するが、島を守るための行動や気概が伴っていない点に疑問を感じている。

――これまで16回も尖閣諸島に上陸している。

尖閣諸島は石垣市の行政区域であるにもかかわらず、現地で上陸調査を行ったために書類送検された回数は13回に及ぶ。上陸時は泳いだり、ボートで渡ったりするが、その都度、警察や海上保安官から制止される。船をロープで縛られ囲まれたこともあった。

周囲から止められても、私は信念を持って上陸や調査活動を続ける。評価は他人がするものであり、自分の思いと覚悟を持って今後も行動を続けていく決意だ。

■第１次産業が担う尖閣防衛

――尖閣諸島沖の漁業にも精を出している。漁業や第１次産業を通じた国境防衛について、どのような持論を持っているか。

水産庁が漁協を通じて漁民にお金を支給し、外国漁船を監視させている。それでは魚を取ることができない。漁場を守ることにも、第１次産業の発展にもつながらないと指摘している。漁民が安全に尖閣周辺で多くの魚を釣り、高い収益を上げられる環境をつくることこそが、結果として漁師を集め、国境・漁場を守る最善策であると主張している。

――台湾有事の可能性や、中国の真の狙いについてどう考えるか。

直接的な侵攻としての「台湾有事」は起きないだろう。本当に台湾侵攻を目指しているのであれば、すでに日本の漁船も攻撃されているはずだ。中国の真の狙いは、尖閣諸島周辺に埋蔵している石油などの海底資源や領土そのものの奪取にあると分析する。

――尖閣保全や現状周知のために、これまでどのような取り組みをしてきたか。

尖閣諸島の字名（住所）を「登野城尖閣」に変更し、標柱設置に関わった。クラウドファンディングで資金を募って尖閣への渡航・調査活動を継続した。また、２０２７年公開予定の映画『尖閣１９４５』の制作に携わり、尖閣の現状や領有権を国内外に発信し続けている。

魚釣島を視察する沖縄県石垣市の中山義隆市長（左）＝２０２４年４月２７日、沖縄県石垣市の尖閣諸島沖

■安保面で重要な台湾航路

――石垣と台湾・基隆を結ぶ定期フェリー「やいま丸」が運休したことの影響をどう考えるか。

定期フェリーは、商業航路としての役割だけでなく、有事の際にも活用できるという安全保障上の側面がある。近隣の大都市圏、台湾との連携は、経済的活性化だけでなく安全保障面でも重要であり、島の経済を豊かにして島民の生活と命を守ることにつながる。

しかし、内閣府からの出向者の交代などもあり、利益を出すための経営計画が定まらず、中途半端なまま進められたことが主な要因だと分析している。周囲には「儲からない」とする慎重論もあるが、強力な資金・事業パートナーを確保し、石垣市単独ではなく共同で綿密な計画を立てれば間違いなく儲かる。港の停泊料を無料にするといった柔軟な支援策が必要だった。

■有事の島民避難、シェルターは不十分

――政府は、有事の際に石垣島の住民は九州に緊急避難することとしている。

政府は船や飛行機で石垣から福岡等へ島民を分散避難させる計画を進めているが、不可能だろう。石垣には畜産業をはじめとする地場産業があり、避難先で仕事や生活基盤を確保することは困難であるため、避難生活を続けることは現実的ではない。

外国からミサイルが飛来する時代にあって、ただシェルターに隠れるだけでは不十分だ。島から逃げられない以上、島自体を強固に守る体制づくりを進めるべきだと考える。

若い世代の人々はスマホやインターネットの情報だけに依存せず、自分自身の考えをしっかり持ち、国の在り方や安全保障について主体的に考え、行動してほしい。