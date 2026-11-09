急がれる自衛隊の戦術転換と南西シフト　前参院議員・佐藤正久氏が講演

中国が覇権主義を強め、東アジア地域の安全保障環境は厳しさを増している。前参院議員の佐藤正久氏は10月25日、那覇市で「我が国を取り巻く安全保障環境」と題して講演した。沖縄県自衛隊家族会が主催した。以下は講演の要旨。

講演する佐藤正久前参院議員

■軍事力増強する中国

中国は現在、空母やミサイルなどの大型兵器も増産している。一方、ドローン・ＡＩ・ロボット技術などを統合した自律型の「魚型ドローン」「鳥型ドローン」「バッタ型ドローン」などの完成を急いでいるという。



例えば、魚型ドローンがイージス艦のスクリューのみを攻撃すれば、イージス艦は機能しなくなる。鳥型ドローンやバッタ型ドローンは、集団で攻撃目標に接近する飽和攻撃を行えば、攻撃された側の防御が難しくなるという。

自律型ドローンは、その攻撃性の高さもさることながら、経済性においても優れていることは、ロシア・ウクライナ戦争において証明されている。ロシアが使用したイラン製の攻撃型ドローンの「シャヘド」（ジェット推進）に対し、当初、米国製のパトリオットミサイルで迎撃していたウクライナは、その費用対効果の悪さから、別の方法に切り替えた。

シャヘドの製造コストが数百万円であるのに対し、パトリオットは一基当たり数億円とされる。しかも、迎撃の確実性を増すために当初、１基のシャヘドに２基のパトリオットを使用したとされるため、その費用対効果はさらに悪くなる。

こうした軍事力増強に中国は今年約43兆円を投入しているが、そこには人民解放軍の人件費や軍事開発予算などが含まれておらず、実質的な軍事費は米国の軍事費240兆円に近づいているとされる。

一方で、日本の今年度の防衛予算は約９兆円である。自衛隊もこうした兵器の超小型化に対応した編成にしなければ対処できない。ただ、兵器のロボット化、小型化、自律化、ＡＩ化にはかなりの資金が必要になる。米国は日本を含めた同盟国に対し防衛費増額を迫っている。

欧州は防衛費を国内総生産（ＧＤＰ）比の３％に増額することを表明した。日本は今後、現在の増額目標の２％から韓国並みの３.５％程度に引き上げる必要があろう。

■防衛力の南西シフトとシェルター建設

日本政府は台湾有事に備えて防衛力の南西シフトを進めている最中だが、沖縄県民との関係で注目すべきは、先島諸島でのシェルター建設と島民約12万人の九州方面への避難計画である。シェルターは２週間程度の避難が可能なもので、与那国島では祖納地区に、石垣島では公園駐車場の地下に、宮古島では建て替え予定の総合体育館地下に建設される。防衛省の予算で、2027年から28年の完成が見込まれる。

その一方で、政府は鹿児島の海上自衛隊鹿屋航空基地に司令部を建設する計画がある。隊舎87棟の増築改修・耐震化、地下司令部の建設などである。ここから南西諸島を支援することになる。

早急に対応すべきなのは、北大東島へ移動式レーダーを設置し、太平洋に展開する中国海軍の動向を把握することだ。また、那覇空港から先島への航空機の展開に時間がかかることから、3000メートル級の滑走路を持つ下地島空港（宮古島市）の航空自衛隊による利用を可能にする必要がある。下地島空港を巡っては、建設当時、屋良朝苗主席（1971年当時、知事に相当）との間に日本政府が交わした「軍事利用はしない」との覚書が存在するが、その見直しが必要となる。激しい反発が予想されるが、沖縄の政治にこの決断が求められる。

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＜記者の目＞

防衛費の対ＧＤＰ比３.５％への増加や下地島空港の航空自衛隊利用など、リベラル政治家やメディアなどが大騒ぎするようなテーマを佐藤氏はさらりと言ってのけた。中国の冒険主義に対抗するための軍事的合理性の観点からすれば、まさに正論といえる。

さらに言えば、中国への反撃能力の確保について、南西諸島への長射程のミサイル配備も必要な措置である。しかし、沖縄のいわゆる反戦主義者は、この配備への反対活動を展開している。例えば、今年９月、嘉手納基地に米軍の中距離ミサイル発射装置「タイフォン」を保管する計画に嘉手納町長が反対を表明した。

タイフォンは巡航ミサイルのトマホーク（射程1600キロメートル）とＳＭ６ミサイル（射程370キロメートル）の両方を発射できる。中国本土への反撃能力としては巡航ミサイル、中国艦船への反撃としてはＳＭ６という柔軟な対応が可能な装置となっている。

嘉手納町長は、嘉手納基地の機能強化によって住民の基地負担が増すと主張しているが、発射装置の配備だけで負担が増加するとは考えにくい。沖縄では、反撃能力を配備すると中国の先制攻撃の的になるとの主張が流布されている。これらに対する論理的な反論の提示なども、佐藤氏には期待したい。