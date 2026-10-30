絆示す在沖米兵による人命救助、生かされた日々の訓練【NEWSクローズ・アップ】

沖縄県那覇市で10月３日、米兵による女性殺害事件が発生し、県内では反戦平和活動家らが米軍基地への反感を強めている。一方で、米軍人に命を救われた沖縄県民は少なくないが、地元メディアで報じられることがないため、ほとんど知られていない。（豊田 剛）

沖縄県内では過去３年で、在沖海兵隊員による人命救助が少なくとも５件確認されている。いずれも、日ごろの訓練の成果が生かされ、「良き隣人」としての日米同盟の絆が示されたものだ。

米国や海兵隊の代表として自覚

■残波岬での水難事故救助

2024年11月６日、普天間航空基地で表彰された第31海兵遠征部隊262海兵中型ティルトローター飛行隊所属の海兵隊員たち（ＤＶＩＤＳ提供）

２０２４年10月12日、読谷村（よみたんそん）残波岬周辺でシュノーケリングをしていた第31海兵遠征部隊（キャンプ・ハンセン＝金武町（きんちょう））所属の海兵隊員７人が、非番中に助けを求める叫び声を聞いた。隊員たちは長時間の遊泳直後で疲れていたが、叫び声を聞くと、３人がためらうことなく海に飛び込み、海中で捜索を開始した。

「他のメンバーたちが崖の上から状況を確認し、指示を出した。私たちは水中から崖の側面や岩を注視した」とヘリコプター整備士のジョシュア・スティーブン伍長が当時の状況を説明した。高波と強い潮流により岬の岩肌に打ち付けられ、動けなくなっていた女性を発見した。

荒波の中で女性を水面で支えながら約５００メートル運んで、岸まで救出した。救急車が到着するまで水分補給や容体チェックを行った。

「私たちがアメリカや海兵隊を代表しているという自覚が、最も大切だ」とスティーブン伍長。「私は、アメリカと同盟国を守り、その国々の人々に尽くすために入隊した。自分たちの国であろうとなかろうと周囲の人々を尊敬し、理解し配慮することは海兵隊として心に刻むべき基準である」

７人の海兵隊員は、休日にもかかわらず行った人命救助が海兵隊の地域社会へのコミットメントを強く示したとして後に表彰された。

■消波ブロックの転落救助

２０２５年６月７日、北谷町の商業施設アメリカンビレッジ近くの海岸で、地元の女性が消波ブロックから約５メートル下の地面に転落した。

近くを歩いていた第３海兵遠征軍情報群（キャンプ・ハンセン）のブレイディ・シムズ二等兵とライランド・ソイヤー上等兵が即座に現場に飛び降りた。シムズ二等兵は自身のシャツを脱いで頭部出血の圧迫止血を行い、周囲に救急車や氷の手配を指示した。応急処置訓練の知識を生かして、頭部外傷の兆候を確認しながら救急隊の到着まで介抱を続けた。

■バイク事故での応急救護

25年９月１日、名護市内の交差点で男性がオートバイで転倒し頭部から出血する事故が起きた。短期間、沖縄に派遣されていた海兵隊員の即座の判断により、男性は大事に至らなかった。

現場近くのバス停にいたのは、米ノースカロライナ州を拠点とする第６海兵連隊第１大隊所属の隊員５人。彼らは事故を目撃すると現場へ駆けつけ、出血箇所の圧迫止血を行った。そのうちの一人が、近くのコンビニから止血用品や水を調達した。言葉の壁があるにもかかわらず手当への同意を得ることを怠らず、ジェスチャーで周囲に緊急通報を依頼した。瞳孔反応や容態を確認しながら救急隊へ引き継いだ。

隊員らには功績章などが贈られた。その際、ジェイコブ・ケアリ軍曹は「私たちでなくとも、海兵隊員であれば、誰でもきっと同じ行動を取ったはず」と語った。

■ホテル火災からの救出

第３海兵遠征軍情報群に所属する戦闘工兵、マーシャル・マルティネス上等兵＝８月19日、沖縄県金武町のキャンプ・ハンセン（ＤＶＩＤＳ提供）

今年８月15日未明、沖縄県北谷町の宿泊施設で発生した火災では、海兵隊員による命懸けの救出劇により、少なくとも１人の命が助かった。

第３海兵遠征軍情報群に所属するマーシャル・マルティネス上等兵は帰宅途中、宿泊施設から火の手が上がっていることに気付いた。建物が激しく炎上する中、施設に入って就寝中の宿泊者を起こして避難を促した。

マルティネス上等兵は「多くの宿泊者が火災に気付かず眠っているはずだ」と考えた。宿泊者の避難誘導を終えると、外に出て、地元の消防署と米軍の緊急通報窓口へ連絡した。

その後、中に１人取り残されていることに気付いた。窓からの救出を試みたが、困難だった。そこで、戦闘工兵として身に付けた知識や訓練を生かし、障害物を排除して、遮断された出入り口をこじ開けた。現場に到着した消防隊員はそこから建物に入ることができ、取り残されていた宿泊者を救出した。

■交通事故の高齢女性救護

今年10月15日、うるま市で車両２台が絡む交通事故が発生し、海兵隊第37戦闘兵站連隊（キャンプ・キンザー＝浦添市）のジェイコブ・Ｌ・ライオンズ三等軍曹が、事故で身動きが取れなくなった運転手の高齢女性を救護した。

ライオンズ三等軍曹は、事故を目撃すると、すぐに事故車両の助手席のドアを開け、運転手の状態を確認しながら、声をかけ続けた。救急隊の到着を待つ間、周囲の交通整理を行い、緊急車両の進入経路を確保した。同行していた元衛生兵の妻は、女性のそばに寄り添った。