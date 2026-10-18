研修旅行の安全確保訴え　辺野古転覆の遺族、沖縄県知事と面会　

面会後に取材に応じる沖縄県の古謝玄太知事（左）と武石知華さんの両親＝１７日午後、同県庁

沖縄県名護市辺野古沖で小型船２隻が転覆し、同志社国際高（京都府）の武石知華さん（当時17歳）ら２人が死亡した事故で、武石さんの遺族が17日、沖縄県庁で古謝玄太知事と面会し、県内での研修旅行における安全の確保を求めた。



武石さんの遺族は、「（沖縄を）再び訪れるのが少し怖かった」と胸の内を明かした上で、県内で実施される研修旅行について「安全管理の実態を把握し、受け入れ側、学校、旅行会社で共有できるガイドラインを整えていただきたい」と求めた。古謝氏は「教育旅行の安全確保、風化させない取り組みについて検討していく」と述べた。



武石さんの遺族が沖縄県知事と面会するのは、事故以来初めて。事故当時の知事、玉城デニー氏とは面会していない。今回は、古謝氏側から遺族のもとを訪れたいとの申し出があったものの、調整の結果、面談は県庁で行われたという。武石さんの遺族は18日、現場海域近くの辺野古漁港を訪れ、献花した。



古謝氏も17日、現場近くを訪れ、献花した。また、米軍普天間飛行場（宜野湾市）の移設工事が進む名護市辺野古の地元３区長らと意見交換を行い、地域振興への取り組みを強化するとともに、政府に対して具体的な負担軽減策を求めていく考えを示した。３区とも移設を容認している。