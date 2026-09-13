沖縄県知事に新人・古謝氏　日本復帰後生まれで初

沖縄県知事選で当確が出て、万歳する古謝玄太氏（中央）＝13日夜、那覇市（竹澤安李紗撮影）

任期満了に伴う沖縄県知事選は13日、投開票され、前那覇市副市長の古謝玄太氏（42）＝自民、維新、国民、参政、保守、公明県本部推薦＝が、現職の玉城デニー氏（66）ら５人を破って初当選を果たした。普天間飛行場（宜野湾市）の名護市辺野古への移設を掲げ、翁長雄志氏が当選した２０１４年から12年続いた「オール沖縄」革新県政は幕を閉じた。

古謝氏は現県政下で政府の沖縄関係予算が減額傾向にあることなどの課題を指摘し、県民所得倍増や子育て支援などの経済政策の推進を前面に打ち出した。当確を受け、古謝氏は「県民一人一人に寄り添う政治を実現し、沖縄を前に進めていく」と強調した上で、「県政刷新に県民の期待が集まった」と選挙戦を振り返った。辺野古移設を容認する立場を示した上で、普天間飛行場の返還期日を日米両政府に明示するよう求めていくとした。

玉城氏は「（移設）容認の古謝さんを選んだ。これが政治の結果だとしたら、しっかり受け止めることが民意だ」と敗北の弁を述べた。

前回の22年、玉城氏は立憲民主、共産、れいわ、社民、地域政党・沖縄社会大衆の革新政党から推薦を受けたが、今回は各党の支援にとどめ、政党色を薄めて選挙戦を展開したが及ばなかった。

古謝氏は１９８３年、那覇市生まれ。東京大卒。２００８年に総務省入省。長崎県財政課長などを務めた。22年に参院選で落選、同年から26年２月まで那覇市副市長を務めた。妻・亜希子さんとの間に１男４女がいる。