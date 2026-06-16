ギャンブル依存症の支援啓発　家族の会が沖縄で発足「誰でもなり、誰でもなおる」

パチンコ、スロットマシン、競馬――。ギャンブル依存症の支援や啓発を行うＮＰＯ法人全国ギャンブル依存症家族の会が沖縄で発足した。全国で45番目。立ち上げを記念したセミナーが14日、那覇市で開催された。約400人が集まり、講演後には当事者による相談会も開かれた。講師の犬尾仁医師（医療法人タピック沖縄リハビリテーションセンター病院）は「ギャンブル依存症は誰でもなり、誰でもなおる病気だ」と説明し、県内の支援先を紹介した。

ギャンブル依存症について講演する犬尾仁医師＝14日、那覇市（竹澤安李紗撮影）

近年、違法なオンラインカジノ以外にも、競馬や競艇など公営ギャンブルはオンライン化が進み、スマートフォンで手軽に24時間アクセスできるようになった。借金額の増加や依存症の若年化が進んでいる。依存症は多重債務や貧困、うつ病を招き、家庭内暴力や虐待、自殺、犯罪など関連問題を引き起こし、深刻な社会問題となっている。

ギャンブル原因の犯罪、沖縄で増加傾向

県の2025年ギャンブル等依存症対策推進計画によると、沖縄でもギャンブル依存症に関する相談件数は22年に216件（総合精神保健福祉センター相談件数）と４年で４倍に増加している。県内で検挙された犯罪のうち、ギャンブル依存に起因するものは23年に72件で、19年の12件に比べ増えた。



同セミナーでは、ギャンブル依存症から回復した沖縄出身の男性とその母親が登壇し、回復までの体験談を語った。ギャンブル依存症とは、生活に支障を来しているにもかかわらずギャンブルが止められない状態を指す。当事者の男性は軽い気持ちでパチンコを始め、次第に競艇にのめり込んだ。借金や売上金の横領を繰り返し、やがて妻から離婚を切り出された。



母親からの助言で、東京で開催された当事者の会に参加したことをきっかけに、回復の専門施設に入院した。院内では認知行動療法や仲間づくりに取り組んだ。院外では自助グループ「ＧＡ（ギャンブラーズ・アノニマス）」に参加し、同じような立場の仲間から話を聞き、相談を通して、共感や安心を得られ、自分自身と向き合うことができた。

犬尾医師「脳の病気」一人で抱えず家族会に相談を

男性は１年後に退院し、ギャンブルをしない生活を送っているという。現在は自分と同じように依存症に苦しむ人を助けたいと考え、沖縄で相談の場を提供する活動に取り組んでいる。「一人で抱え込まず、勇気を持って最初の一歩を踏み出してほしい」と、来場者に家族の会への相談を勧めた。



母親は息子のギャンブル依存により生じた金銭トラブルに直面し、「私の育て方が悪かったのか」と思い詰めた過去を涙ながらに明かした。母親は県の総合精神保健福祉センターに相談したり、参考図書を読んだりした。その後、オンラインで家族相談会に参加したことが解決の糸口につながったと話した。



「依存症は意思の弱さではなく、〝脳の病気〟だ」と犬尾医師は強調。人格の問題でも家庭教育のせいでもなく、「誰でもなりうる病気で、回復可能な病気」と説明し、「家族が正しい対応を学ぶために家族会へ参加することが大事」と話した。



さらに犬尾氏は、沖縄では飲酒文化とギャンブルが関連し相互に悪影響を及ぼしていると分析し、間違った周囲の支援により問題が表面化しにくいことから「当事者だけでなく家族など社会教育が重要で、自分事として捉えてほしい」と呼び掛けた。

俳優の高知東生氏（右）と公益社団法人ギャンブル依存症問題を考える会の田中紀子代表によるトークセッションの様子14日、那覇市（竹澤安李紗撮影）

回復者が語る場を増やしたい 田中紀子さん

講演後のトークセッションでは俳優の高知東生（たかち・のぼる）氏と公益社団法人ギャンブル依存症問題を考える会の田中紀子代表が登壇し、依存症当事者として体験談を語った。依存症からの回復を題材とした映画『アディクトを待ちながら』に出演した高知氏は、自助グループに参加し「人に弱みを見せたらダメ」という考えを改め、自分の生き方を見つめ直していくことができたと振り返った。



田中氏は過去、「ギャンブルがなくては生きていけない」と考えるほどの心境に至ったと明かし、「依存症は自分で病気と気付くことができない残酷な病気」と説明。「一度失敗したらダメと強いバッシングが起こる風潮は誰の得にもならない」とし、回復者が語る場を増やし「回復のため努力する人を応援できる社会や雰囲気をつくっていきたい」と語った。



家族の会沖縄は７月以降毎月１回、県内で当事者と家族の相談会を開催予定。予約不要、参加無料。

問い合わせ＝家族の会（電）090(6737)8665。ホームページ https://gdfam.org/