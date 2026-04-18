トップ国内沖縄抗議船関係者から謝罪は「何ひとつない」、辺野古転覆事故の遺族が明かす
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抗議船関係者から謝罪は「何ひとつない」、辺野古転覆事故の遺族が明かす

By 編集部

　沖縄県名護市辺野古沖の抗議船転覆事故で犠牲になった同志社国際高２年、武石知華さんの遺族は18日までに、投稿サイトで、船を運航した抗議団体側「ヘリ基地反対協議会」から直接の謝罪や面会の問い合わせが一切なかったことを明らかにした。

　遺族は、投稿サイトｎｏｔｅ「辺野古ボート転覆事故遺族メモ」で、事故が起きた３月16日から５日間の動きをつぶさに紹介しており、その結論部分にこう書きこんだ。

　日記で記した数日間に登場しない方達がいます。
書きたくても書ける内容が無い人たちです。
　平和丸の船長、乗組員、ヘリ基地反対協議会その他の関係責任者達
　沖縄にいる間、知華や私たちへ対面しての直接の謝罪、面会可否の問い合わせ、託された手紙、弔電、何ひとつありませんでした。学校、ツアー会社、中城海上保安部のいずれのルートでも問い合わせがなかったことを確認しています。

　「２ちゃんねる」開設者で実業家の西村博之（ひろゆき）氏は18日、Ｘ（旧ツイッター）に、「抗議船に関わる活動家達は遺族と故人を無視」と書き込んだ。また、ヘリ基地反対協議会が遺族や学校に直接謝罪したいと申し入れる文書を代理人弁護士を通じて同志社国際高に送付したことに触れ、「抗議運動を前に進める為に謝罪行為がしたいそうです。謝罪が手段になってるし、十分な補償をする気もない」と批判した。

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