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１万発の花火、夏の訪れ告げる －琉球海炎祭

By 編集部
琉球海炎祭の目玉は、コシノジュンコさんがプロデュースしたデザイン花火＝11日、沖縄県宜野湾市（竹澤安李紗撮影）
琉球海炎祭の目玉は、コシノジュンコさんがプロデュースしたデザイン花火＝11日、沖縄県宜野湾市（竹澤安李紗撮影）

　日本で一番早い夏の花火大会「琉球海炎祭」が11日、宜野湾海浜公園（宜野湾市）で開かれ、１万発の花火が夜空を照らした。２００４年から始まり、今年で23回目。台湾など外国人観光客や県内外から約２万人が集まった。浴衣を着た観客らは「すごくきれい」と拍手し楽しんでいた。毎年恒例の世界的デザイナーのコシノジュンコさんが手掛けた花火も名物だ。

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