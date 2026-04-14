トップ国内沖縄１万発の花火、夏の訪れ告げる －琉球海炎祭 沖縄 １万発の花火、夏の訪れ告げる －琉球海炎祭 2026年4月15日 08時47分 By 編集部 XLINEFacebookEmailPrint 琉球海炎祭の目玉は、コシノジュンコさんがプロデュースしたデザイン花火＝11日、沖縄県宜野湾市（竹澤安李紗撮影） 日本で一番早い夏の花火大会「琉球海炎祭」が11日、宜野湾海浜公園（宜野湾市）で開かれ、１万発の花火が夜空を照らした。２００４年から始まり、今年で23回目。台湾など外国人観光客や県内外から約２万人が集まった。浴衣を着た観客らは「すごくきれい」と拍手し楽しんでいた。毎年恒例の世界的デザイナーのコシノジュンコさんが手掛けた花火も名物だ。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事辺野古事故「海上運送法違反の可能性も捜査」 11管区本部長が会見次の記事知る人ぞ知るミカンの女王 交雑で濃厚な甘さのマーコット 人気記事 沖縄 週報に「座り込み」日数報告 本紙が死亡した船長の教会資料を入手 沖縄 【連載】沖縄の「帰属問題」－中国が仕掛ける認知戦 （中）少数派の独立論が国連に浸透 沖縄 辺野古事故遺族が投稿「あまりに異質すぎて唖然とするばかり」 沖縄 ミャンマー国民行事「水かけ祭り」で平和願う―那覇・栄町市場 沖縄 沖縄の未来決める「選択の年」 天王山の知事選 対立候補に５人 沖縄 中国が沖縄で「間接侵略」展開 日米連携で台湾有事阻止を 沖縄 ワシントン事務所問題 県が報告書公表 「責任追及甘い」県政非難の声 沖縄 「株式会社が唯一の選択肢」－ワシントン事務所問題 駐在員たちは違法性認識 新着記事 沖縄 ミャンマー国民行事「水かけ祭り」で平和願う―那覇・栄町市場 沖縄 知る人ぞ知るミカンの女王 交雑で濃厚な甘さのマーコット 沖縄 辺野古事故「海上運送法違反の可能性も捜査」 11管区本部長が会見 沖縄 先住民勧告「想像以上の由々しき事態」 前沖縄県議が国連人権理に反論 沖縄 沖縄県民はなぜ海で泳がないのか？ 沖縄 偏った情報は「平和教育」ではない 辺野古沖船転覆事故の遺族が投稿 沖縄 先住民勧告は「国連を利用した分断工作」 座波・前沖縄県議が講演 インタビュー 【インタビューfocus】辺野古沖転覆事故 コンプラ違反の乗船は虐待 行き過ぎた平和教育見直せ 評論家・篠原章氏に聞く TOP記事（全期間） 国内 沖縄県宜野湾市 ＳＯＬＡ学園で不当な解雇・減給 インタビュー 「オール沖縄」、辺野古移設反対で自己矛盾 沖縄 家庭連合解散は「民主主義の危機」 キリスト教会牧師が訴え 沖縄 沖縄 憲法は「日本解体の象徴」 西田参院議員が講演 沖縄 コラム 沖縄の出生率が高いワケは？ 国内 沖縄方言の使用頻度が大幅低下 沖縄 週報に「座り込み」日数報告 本紙が死亡した船長の教会資料を入手 国内 【社説】尖閣防衛 中国海警局の装備増強を懸念