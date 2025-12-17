飲酒運転ワースト脱するか【美ら風】

忘年会シーズンを迎え、運転代行サービスを利用している車を頻繁に夜間に見掛けるようになった。沖縄では主な移動手段が車で、飲酒運転が長年の問題となっている。

沖縄県交通安全推進協議会によると、飲酒運転の検挙件数は２０２４年は１３８９件と、前年より２３５件も増加している。飲酒絡みの死亡事故は２年連続ワーストで、全国平均の２・５倍。人身事故も４年連続全国ワーストで全国平均の２・７倍だ。

ワーストを脱することを目指し、県警や各自治体や事業者は「飲酒運転をしない、させない、許さない」という標語で取り組んでいる。しかし、残念ながら検挙件数はコロナ禍明けから増加傾向にある。

検挙は、意外にも午前６時から午前９時に多い。これを「二日酔い運転」という。翌朝にアルコールが抜けていないのは、適量を超えた飲酒をしてしまうからだ。一緒に飲む人が適量以上飲んでいないか、声掛けしなければいけない。

また飲酒する場合は、運転代行サービスを利用する必要がある。沖縄の運転代行は本土よりも浸透している。運転代行の事業者も多い。相場は10㌔㍍で３０００円前後と安くはない。長距離になれば１万円を超えることもある。お金を出し惜しみする前に、誘いを断ることも大事だ。

酒酔い運転は５年以下の懲役または１００万円以下の罰金、酒気帯び運転は３年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる。死亡事故になれば、一生を棒に振ることになる。

忘年会や新年会のシーズンにはより一層、運転する人はその責任を再確認し、周りの人を犯罪者にさせないため、「安全運転」の心掛けを周囲に伝えていくことが望まれる。これを徹底すれば、ワーストを脱することができるだろう。（Ａ）