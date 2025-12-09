オキちゃんありがとう 【美ら風】

師走になって肌寒い風が吹き始めた沖縄本島で２日朝、悲しいニュースが伝えられた。本部町の海洋博公園・沖縄美ら海水族館で飼育されていたミナミバンドウイルカの「オキちゃん」が高齢で死んだ。推定52歳だった。

メスのオキちゃんは、１９７５年に沖縄で開催された国際海洋博覧会で鹿児島の奄美大島から、オスの「ムク」と一緒にやって来た。以降、大きな病気にならず、美ら海水族館の人気者として沖縄の観光を支えてきた。

記者も小学生の時、美ら海水族館でイルカショーを見た思い出がある。オキちゃんがすごいのは、「親、子、孫」の３世代の記憶に残っていることだ。飼育員たちの愛情と努力によって飼育記録を更新中だったオキちゃん。世界で飼育されているミナミバンドウイルカの中で、最も長生きした１個体だった。今年５月には飼育50年を迎えていた。

イルカショーの会場が「オキちゃん劇場」と名付けられていることからも、オキちゃんの存在感の大きさがうかがえる。オキちゃんは晩年も、衰えを感じさせないダイナミックなジャンプと愛嬌（あいきょう）で、来場者に笑顔を与え続けた。

72年に沖縄が本土に復帰してから今年で53年。そのうち50年間も沖縄を見守ってきた。これまで劇場には約５千万人もの人々が足を運び、イルカショーを楽しんだという。２日午後から劇場前に設置された献花台に置かれたノートには「ありがとう」「おつかれさま」という感謝の声があふれていた。

オキちゃんが旅立って、心にぽっかり穴があいたような悲しみに包まれたが、オキちゃん劇場では今日も休むことなくショーが続けられている。１日５回のショーで、オキゴンドウやミナミバンドウイルカたち13頭の後輩イルカが、これからも沖縄を盛り上げてくれるだろう。

（Ａ）