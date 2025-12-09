小中学生「君が代」調査実施せず　校長調査で「全員斉唱」24校中２校

沖縄・石垣市役所

国境の島・石垣市では、学習指導要領に基づいた国歌『君が代』の教育が教育現場で適切になされているか、疑問視する声が上がっている。同市議会は９月、市の小中学生が「君が代」を歌えるかを確認するアンケート実施を求める決議を可決したが、市教育委員会は11月25日、子供の内心の自由や教育の独立性などを理由にアンケートを実施しない方針を固めた。12月の議会定例会で論戦が交わされた。（沖縄支局・竹澤安李紗）

石垣市議会（議長＝我喜屋隆次氏）は９月24日、「子供達の国歌『君が代』に関するアンケート調査実施を求める決議」を賛成14、反対７で可決。アンケートは、①あなたは日本の国歌を知っていますか②あなたは国歌を歌えますか③あなたは音楽の授業で国歌を習いましたか④あなたは入学式や卒業式で国歌を歌っていますか――の４項目を質問する。

議会で２０１７年から国歌が歌われていない問題を追及してきた友寄（ともよせ）永三市議（自由民主実現会派）が同決議案を提出した。友寄氏は保護者から「子供たちが国歌を十分に歌えていないのではないか」と懸念が示されていると理由を述べた。

しかし、石垣市教育委員会は11月25日、全会一致で「アンケート実施は必要ない」との結論を下した。委員からは、「教育委員会は教育の独立性や子供の内心の自由を尊重すべきだ」「国旗国歌法の制定以降、適切に指導されている」という意見が上がった。

文部科学省は国旗・国歌の指導について、「我が国の国旗・国歌の意義を理解させ、これを尊重する態度を育てるとともに、諸外国の国旗・国歌も同様に尊重する態度を育てるために」学習指導要領などに基づいて行うと方針を示している。

６月16日の石垣市議会一般質問で、小中学校の子供たちが入学式や卒業式で国歌「君が代」をどの程度歌っているかを尋ねる24年調査結果が公表された。市教委が24校の校長を対象に行ったアンケートで、「全員がしっかり歌っている」学校は２校にとどまり、16校は「全員が口ずさみ程度で歌える」と回答していたことが分かった。友寄氏は同結果に対し、「市民から実際には歌えていない」という声が上がっており、教員への調査は実態が反映されないと批判し、「子供にアンケートを取るべき」と訴えていた。

子供へのアンケートを実施しないという市教委の決定を受け、中山義隆市長は12月８日の議会で、市教委の判断を尊重するが、市教委やメディアに「（調査の趣旨が）誤解され、論点がずれてしまっている」と指摘。中山氏は「学校の音楽の授業で（国歌を）指導されていないのではないか」という問題を調査することが根本だと答弁した。

また中山氏はアンケートについて、「音楽の授業で国歌を習ったか」という項目のみに絞るべきだとし、習っていないという回答が出た場合、学習指導要領にある国歌の指導を「先生が自らの思想・信条で、教える教えないを判断することが問題になる」と強調した。