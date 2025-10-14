トップ国内沖縄沖縄県民のハワイ移住から１２５年【美ら風】
沖縄

沖縄県民のハワイ移住から１２５年【美ら風】

By 編集部

　沖縄からハワイへ初の移民が渡ってから今年で１２５周年となる。これを記念して11日、那覇市内で式典が行われ、ジョシュ・グリーン米ハワイ州知事やハワイ沖縄連合会（ＨＵＯＡ）の久場フランセス会長らが来沖し参加した。

　式典では、ハワイ在住のウチナーンチュ２～４世らが三線（さんしん）やエイサー、フラダンスなどを披露して会場を沸かせた。

　１９００年１月、初の沖縄からの移民として27人がハワイへ到着した。サトウキビ畑などで働きながら生計を立て、コミュニティーを築き、沖縄の言葉や音楽・文化などを次世代へと引き継いできた。２０１４年には、沖縄にルーツを持つデービッド・イゲ（日本名＝伊芸豊）氏が州知事に就任するに至った。

　現在、ハワイには約５万人の沖縄系住民がいるとされ、ＨＵＯＡを中心に文化活動や若者交流が盛んに行われている。英語圏で育った２～４世が三線やエイサーなどを華麗に披露する姿が、「ルーツの記憶」を継承し続けてきた何よりの証しとなっている。

　また今年は、沖縄とハワイは姉妹都市提携40周年の節目でもある。１９８５年に締結された同提携を契機に教育・観光・経済・文化の幅広い交流が展開されてきた。これまでに高校生の相互派遣や、文化芸能団の訪問、災害支援、経済フォーラムなどが行われ、世代を超えた草の根交流が続いている。

　沖縄県は90年から10月30日を「世界のウチナーンチュの日」として定め、世界中の県系人が「里帰り」して絆を確かめ合う祭典「世界ウチナーンチュ大会」を５、６年に１度開催している。

　海を越え、１００年以上の月日が流れても、交流や伝統文化の継承が途絶えることなく続いていることは、とても誇るべき沖縄の財産の一つと言えるだろう。

（Ｋ）

spot_img
前の記事県議会　自衛隊への「差別的風潮改める」決議を可決　隊員の人権保障巡り激論　訓練妨害や行事排除に懸念

人気記事

新着記事

TOP記事（全期間）

世界日報社について

関連サイト

ワシントン・タイムズ・ジャパン
月刊Viewpoint online
デジタルSunday世界日報
サンデー世界日報の申込みはこちら
Viewpoint Books

姉妹紙

米紙ワシントン・タイムズ
韓国紙セゲイルボ

ソーシャルメディア

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
LINE登録こちら

©2025 The Sekai Nippo. All rights reserved.

Google Translate »