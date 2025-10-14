沖縄県民のハワイ移住から１２５年【美ら風】

沖縄からハワイへ初の移民が渡ってから今年で１２５周年となる。これを記念して11日、那覇市内で式典が行われ、ジョシュ・グリーン米ハワイ州知事やハワイ沖縄連合会（ＨＵＯＡ）の久場フランセス会長らが来沖し参加した。

式典では、ハワイ在住のウチナーンチュ２～４世らが三線（さんしん）やエイサー、フラダンスなどを披露して会場を沸かせた。

１９００年１月、初の沖縄からの移民として27人がハワイへ到着した。サトウキビ畑などで働きながら生計を立て、コミュニティーを築き、沖縄の言葉や音楽・文化などを次世代へと引き継いできた。２０１４年には、沖縄にルーツを持つデービッド・イゲ（日本名＝伊芸豊）氏が州知事に就任するに至った。

現在、ハワイには約５万人の沖縄系住民がいるとされ、ＨＵＯＡを中心に文化活動や若者交流が盛んに行われている。英語圏で育った２～４世が三線やエイサーなどを華麗に披露する姿が、「ルーツの記憶」を継承し続けてきた何よりの証しとなっている。

また今年は、沖縄とハワイは姉妹都市提携40周年の節目でもある。１９８５年に締結された同提携を契機に教育・観光・経済・文化の幅広い交流が展開されてきた。これまでに高校生の相互派遣や、文化芸能団の訪問、災害支援、経済フォーラムなどが行われ、世代を超えた草の根交流が続いている。

沖縄県は90年から10月30日を「世界のウチナーンチュの日」として定め、世界中の県系人が「里帰り」して絆を確かめ合う祭典「世界ウチナーンチュ大会」を５、６年に１度開催している。

海を越え、１００年以上の月日が流れても、交流や伝統文化の継承が途絶えることなく続いていることは、とても誇るべき沖縄の財産の一つと言えるだろう。

（Ｋ）