風物詩「道ジュネー」で苦情も 【美ら風】

沖縄には先祖を敬う伝統が数多く残されているが、旧暦７月13日から15日の３日間にかけての旧盆は、特に重要な年中行事の一つだ。

初日の「ウンケー」で先祖を迎え、中日の「ナカヌヒー」には先祖と共に過ごす。そして最終日の「ウークイ」には、地元青年会を中心としたエイサー隊が集落を練り歩き、先祖を送り出す「道ジュネー」が各地で行われる。太鼓の音や三線（さんしん）の音色、掛け声が夜の街に響き渡り、家々の軒先に集まった住民が拍手や声援を送る光景は、沖縄の夏を象徴する風物詩である。

その起源は16世紀、浄土宗の僧侶が念仏踊りを広めたことにさかのぼるとされる。以来、地域ごとに独自の型や曲が生まれ、青年たちが世代を超えて受け継いできた。これらの伝統は先祖供養にとどまらず、地域の絆を深める営みとなっている。

一方で、道ジュネーを巡る環境は近年変化しつつあるという。未明まで続く演舞の音や歓声に対し、地域住民からの苦情が増えているというのだ。「寝かし付けた子供が起きてしまう」「終了時間を定めてほしい」などの通報件数が年々増加しているという。住民の価値観の多様化などが背景にあると思われ、伝統を重視する人々と静かな生活を求める声とのはざまで調整が難しくなっている。

これは沖縄に限った話ではない。全国各地の伝統行事も同じ課題に直面している。大晦日（おおみそか）の「除夜の鐘」が「うるさい」との苦情で、時間帯を深夜から昼間に変更した寺院もあるという。

伝統を守るには、地域社会の理解と寛容が欠かせない。同時に、時代に合わせた柔軟な工夫も時には必要かもしれない。伝統を消してしまうことなく、うまく共存できる形を探し続けていくことが求められる。

（Ｋ）