天皇訪中の記録消し去る

中国は、日本に対する認知戦やナラティブ戦略として、歴史認識の書き換えや、国連の人権メカニズムを利用した日本政府批判及び沖縄の独立工作・分断工作を仕掛けている。日本政府と国民は、重大な危機感を持つべきだと、有識者らは警鐘を鳴らしている。（豊田 剛、写真も）

パネルディスカッションに参加した（左から）元大阪市立大学教授の山下英次氏、日本沖縄政策研究フォーラム理事長の仲村覚氏、麗澤大学教授の佐々木類氏、参院議員の松田学氏、安全保障フォーラム会長の矢野義昭氏＝８日、東京都新宿区

保守系の学識経験者らでつくる「日本の真の独立を目指す有識者会議」（ＥＣＡＪＴＩ）はこのほど、東京都内で中国の認知戦をテーマに公開シンポジウムを開いた。

ＥＣＡＪＴＩ創設者で大阪市立大学名誉教授の山下英次氏が講演し、中国が仕掛ける「偽ナラティブ認知戦」とは、「虚偽・偽りの歴史物語に基づく宣伝戦」と説明。「真正な歴史物語」で論破すべきだと訴えた。

■偽歴史で団結図る中国

「中国共産党が第２次世界大戦においてファシズムや日本軍国主義と戦い、民衆を救い解放した」というストーリーが、中国にとって唯一の統治の正当性だ。山下氏によると、国内体制が不安定になればなるほど、このナラティブを強烈に押し出す傾向がある。

９月24日、米国で開かれた米中首脳会談では、中国の習近平国家主席が米中は「戦勝国同盟であり、日本は新軍国主義に向かっている」との趣旨でトランプ米大統領に説明。19日、中国深圳で開催された米中露首脳会談でもこの歴史認識を持ち出した。

昨年９月には、中国は「抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利80周年記念式典」を行った。史実に反する偽りのナラティブをベースに、中共にとって史上最大の軍事パレードだった。

これについて山下氏は「戦後の国の独立に日本軍の貢献が強かったインドネシア、マレーシアの首脳が参加したが、本来、許してはならなかった。これは外交上の敗北だ」と強調した。中国側にとって歴史とは「客観的事実」ではなく「時の政権を正当化するための道具」なのだ。真実かどうかよりも「人々に浸透しやすい物語」を繰り返し発信・拡散して認知を変える手法が取られることを、日本人も認識する必要があると訴えた。

２０２２年に中国共産党が発行した全４巻の公式歴史書『中国共産党的一百年』（中国共産党の１００年）に、１９９２年の天皇訪中の記述がない。「悪の日本軍と戦って解放した」という偽ナラティブにおいて、自ら日本に要請して天皇訪中を実現させた史実は都合が悪いためだ。山下氏は、「歴史事実を改竄（かいざん）し、偽りの歴史ストーリーを展開していることを自ら証明した愚かな行為」と批判した。

国連中心主義脱却も視野に

■左翼巣窟の国連を利用

国連を使った工作も進む。

10月26日から５日間、中国は米ニューヨークの国連建物内で「全人類のための正義と平和」と題して、東京裁判や南京事件に関する資料展示を開催。「日本の右翼勢力が歴史認識を覆そうとしている」などと国際社会に向けて主張した。

講演に引き続き行われたパネルディスカッションでは、国連が左翼思想の巣窟（そうくつ)になっているとの指摘が相次いだ。

安全保障フォーラム会長の矢野義昭氏は、「国連憲章の起草に関わった米政府高官アルジャー・ヒスは共産党員だった。国連は、主権国家の伝統文化や固有の価値観を破壊し、国境のない統一政府と統一的価値観を樹立してエリートが君臨するための機関としてつくられている」と話した。

松田学参院議員（参政党）は、国連安全保障理事会は世界各地の戦争・紛争を抑止できず機能不全に陥っていることから、日本は従来の「国連中心主義」から脱却し、戦後秩序や安保理の解体・見直しを視野に入れるべきだと訴えた。

麗澤大学国際学部教授の佐々木類氏は、「日本は情報は取れるがきちんと分析できなかった」という過去の反省を踏まえ、「情報機関の大幅なアップデート・運用をスピード感をもって国の責任でやっていくことが大事だ」と強調。中国に向き合うに当たり、「歴代政権に正当性がないことにもがき苦しんでおり、日本帝国を追い出したことに正当性があると言っている。まったく違う人種であることを教育する段階にある」と指摘した。

台湾のように、ＳＮＳや動画などのデジタルツールを活用し、官民一体となって迅速にデマや偽ナラティブを打ち消すことが有効だという意見も出た。