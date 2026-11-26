岡山県総社市が令和７年度に実施した政党機関紙の庁内勧誘に関する職員アンケートで、回答者１３３人のうち半数に近い62人が勧誘を受けた経験があると答えた。そのうち、40人（64・５％）が心理的圧力を感じたと回答し、48人（77.4％）が勧誘を受けた機関紙を購読したことが分かった。



市議会は令和７年２月議会で、共産党機関紙「しんぶん赤旗」をはじめとした政党機関紙の庁内勧誘行為などの実態把握を求める陳情を採択した。それを受け、同年度中に全職員を対象とするアンケートを実施した。



自由記述の欄には、昇任時の勧誘や断りづらさ、「ほぼ強制的に購読させられている」ことによる経済的負担、執務室への立ち入りを懸念する声が記されている。



「ただの不当要求としか感じられない」「強制だった。やめたい」「断ったが、『みんな了承している』と言われた」と不満が並んだ。



悪質な勧誘手段も明るみに出た。「購入しないと議会において嫌がらせの質問がくると聞いた」「自宅まで勧誘に来た。必要性がないのに購読中である」



「特定の政党に公務員が資金面で協力している」ことになり問題だとする意見や「議会やしかるべき部署から注意をしてほしい」との要望も出ている。



総社市庁舎管理規則では、正常な公務の妨げとなる行為、寄付の強要や押し売りを禁止している。今年９月に住民から「政党機関紙勧誘行為は問題があり、すぐにやめてほしい」と要望が届いたのに対し、市財産管理課は「職員への心理的・経済的な負担に対する懸念や、公的施設における公平性は、庁舎管理上、重要な視点。他自治体の対応も参考にしたい」と回答した。



陳情を提出した「ハラスメントから職員を守る岡山県民の会」の杉山富之代表は、「アンケート調査結果を見て、現場職員の生々しいパワハラ被害の声に驚いた。庁舎内での政党機関紙勧誘、配達、集金行為が、これを機会に是正されることを期待する」と語った。