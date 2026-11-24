ＡＩ開発ストップは非現実的

高市早苗首相は17日、フィリピン・マニラで開かれた「アジア・ゼロエミッション共同体（ＡＺＥＣ）」首脳会合で、人工知能（ＡＩ）や量子技術などの先端分野でアジア各国の連携を強化し、共同研究開発や共通ルールの構築を目指す構想を打ち出した。川崎市は「量子イノベーションパーク構想」を掲げ、産官学連携を推進している。川崎市の取り組みが、全国やアジア圏におけるモデルとなる。（豊田 剛）

討論する富士通の時田隆仁社長（中央）と日本ＩＢＭの山口明夫会長（右）＝１日、川崎市の川崎市役所

川崎市の「量子イノベーションパーク構想」は、量子コンピューターの実機や研究機関、ものづくり企業の集積を生かし、研究開発から実用化までを一貫して推進するものだ。自治体として全国初となる取り組みとして、市内を実証フィールドとして企業に提供し、地域や行政の課題解決に量子技術を応用する検証を行っている。

従来型とは異なる情報処理の仕組みを持つ量子コンピューターは、医療や物流などの複雑な組み合わせ問題を高速に処理できる可能性があり、産業や社会を大きく変える技術として期待されている。

日本ＩＢＭは、川崎市内に量子コンピューターを設置している。東京大学が専用使用権を持ち、企業や研究機関などによる量子アルゴリズムの研究開発や人材育成に活用されている。

富士通は、理化学研究所（理研）と連携し、超伝導量子コンピューターの開発を進めている。２０２５年４月には世界最大級となる２５６量子ビットの実機を開発。１０００量子ビット級の超伝導量子コンピューターの開発・設置を目指している。

■トップの交流がきっかけ

川崎市の福田紀彦市長

11月１日、富士通の時田隆仁社長と日本ＩＢＭの山口明夫会長が、川崎市役所で開催されたイベントに登壇した。福田紀彦市長を交え、市内の量子コンピューターやＡＩをテーマに、両社の協業などについて話し合った。

両氏は19年、ほぼ同じ時期に社長に就任した。その際、互いの本社を訪問し合ったという。中でも富士通には歴史的に「打倒ＩＢＭ」という強い対抗意識があったが、直接対話する中で、技術者出身同士として互いの思いに深く共感できたことが、協業への決め手となったと明かした。

25年９月17日、富士通と日本ＩＢＭが発表したのは、両社の技術や知見を持ち寄る戦略的な協業の検討開始だ。日本が抱える社会課題の解決に向け、「企業向けＡＩ」「ハイブリッドクラウド」「ヘルスケア」の三つの領域で連携を目指す。

ヘルスケア分野では、電子カルテの枠組みを超え、医療業界全体の課題解決を目指す。山口氏は創薬や医療システムの開発に触れ、「一人一人に合わせた薬にカスタマイズできる時代がくるかもしれない」と期待を示した。

福田市長は、川崎市は複数の量子コンピューター企業が所在する世界的にも珍しい都市で、世界から注目されていると強調した。競争優位性を生かし、量子コンピューターを核とした新産業の創出・集積を目指すと語った。

川崎市は、全国で初めて企業や大学と共同で運営する高等専門学校（高専）の設立を目指している。実現すれば神奈川県内では初の高専となる。急速に進展する量子技術やＡＩ時代に対応できる次世代の技術者の育成は急務だ。

時田氏は「量子と掛け算し、ＡＩが設計を担うようになった」と話し、ＡＩ開発のメリットを強調した。

■ＡＩ開発は止められない

ただ、リスクもある。ＡＩ技術の進展に伴い、セキュリティー面の脆弱（ぜいじゃく）性も浮き彫りになっている。時田氏は、技術が暴走することはあってはならないと前置きした上で、ＡＩ開発の在り方についてこう語った。

「開発にブレーキをかけることには賛同しにくい。世界中の研究者は世界一を目指している。人々や社会にとって良いものを作りたいという思いで開発を進めている。２位ではだめだ。悪用されることに対しては行政や市民の力で防いでいく」

「ＡＩはどこかで止めても、他で進んでいく」と話す山口氏は、自動車になぞらえ、どんなに性能の良い車や道路があっても、運転手のモラルが欠如していれば事故が起きると指摘。ＡＩの暴走を防ぐために「トレーサビリティー（追跡可能性）を持たせ、ガードレール（安全装置）を入れていくしかない」と訴えた。

理系人材が求められている現状について、時田氏は文系人材の必要性にも言及した。単に理系技術を高めるだけでなく、心理学や人間行動科学といった人文社会科学の知見を融合させ、人間や社会にとって望ましい形でテクノロジーを制御・運用できる人材や視点を育てることが重要だと説いた。