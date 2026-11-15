安倍晋三元首相の銅像が建立　福岡・福津市で除幕式

故安倍晋三氏の銅像の除幕式を行った安倍昭恵さん（右）＝15日、福岡県福津市（寺口賢之介撮影）

福岡県福津市の東郷神社で15日、故安倍晋三首相の銅像除幕式が行われた。安倍昭恵夫人、石平参院議員ら国会議員６人など、関係者約３００人が集い、安倍晋三氏の功績を顕彰した。



銅像はほぼ等身大。左手に握りこぶしをつくり、右手にマイクを持って演説している。



安倍氏と親交があったジャーナリストの山口敬之氏は、「銅像建立が悲願だった」と強調。「安倍氏の暗殺から２カ月余りの後に台湾・高雄にいる友人が安倍氏の銅像を建立した。台湾に銅像があるのになぜ、日本にはないのか」という疑問が建立のきっかけになったと話した。

ジャーナリストの山口敬之氏



日本国際問題研究所・シニアフェローのロバート・Ｄ・エルドリッヂ氏は「安倍元首相の暗殺は日本だけでなく、米国や世界に対しても大きな損失。特に安倍氏はトランプ大統領に対して適切に助言や働きかけができる稀有な指導者だった」と語った。



石平参議院議員（維新）は「生前から、安倍氏を尊敬していた。私は奈良県民であり、安倍氏が最後、奈良で亡くなったことに大きな心残りがあった」と胸の内を明かした。



また、山口氏のユーチューブを見て大阪から駆け付けたという40歳の男性は「『日本を守る』という考えやその方向性に共感して応援したいと思った」と語った。

あいさつする安倍昭恵さん＝15日、福岡県福津市（寺口賢之介撮影）



銅像の発起人に、九州経済連合会元名誉会長の松尾新吾氏、元JR九州代表取締役社長の石原進氏ら20人が名を連ねた。東郷神社の川野萬里子宮司が建立予定地の提供を快諾し、建立計画が進んだ。建立の募金は福岡県内だけで２５００万円集まった。



安倍氏の銅像は６月８日、長野県阿南町の安倍神像神社の横に建立されている。今回が国内で２体目。