「赤旗」押し売りで47％が心理的圧力ー福岡・水巻町　北九州市は解約代行へ

地方議員による「しんぶん赤旗」などの政党機関紙の購読勧誘を巡り、自治体職員の切実な声が相次いで明らかになっている。福岡県水巻町では、町議会議員から購読勧誘を受けた職員の47％が心理的圧力を感じていたことが判明。日本共産党議員から繰り返し勧誘され、断り切れずに購読したという証言も寄せられている。



調査結果は、情報公開請求により29日に開示された。町議会が「政党機関紙の庁舎内勧誘行為の実態調査を求める陳情」を採択したことを受け、５月にアンケートが実施された。管理職や係長など67人が対象となり、53人が回答した。



このうち、町議会議員から政党機関紙の購読勧誘を受けた経験がある職員は30人（57％）。勧誘を受けた30人のうち14人（47％）が心理的圧力を感じたと回答した。

■「断れず購読」共産党議員の勧誘

自由記述には、議員という立場を背景に迫られると購読を断りにくくなる実態が浮かび上がる。



「議会での対応を考えると購読せざるをえないのかと思い、今も悩んでいる」「新規採用時の４月、庁舎内で共産党議員から購読を勧誘され、いったん断ったが、２、３カ月後に再び勧誘され、圧力を感じて購読した」



別の職員は、「入庁５、６年目の頃、勤務中に共産党議員からしつこく勧誘され、当時は断ることができなかった。その後、記事内容が偏っているため購読はやめた」という。

北九州市役所・議会

また、北九州市は28日、政党機関紙の購読について職員が断りにくいという実態を受け、市が解約手続きを代行する方針を打ち出した。



同市は21日、市議会議員による職員への不当要求などに関するアンケート結果を公表。回答した４４６人のうち、65人がしんぶん赤旗など政党機関紙や新聞の購読に言及していた。



ある職員は、課長に昇任した直後に政党機関紙の購読を求められ、日曜版だけの購読を申し出たものの認められず、異動するまでの２年間、日刊紙を自費で購読したと証言した。こうした実態を受け、市は購読をやめたい職員の申し出を受け付け、解約手続きを代行する方針を示した。



政党機関紙の「解約代行」は、東京23区の新宿、足立、葛飾、墨田、荒川各区などでも実施されてきた。