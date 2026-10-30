鉄道の「異常時総合訓練」実施 ―東京・志村車両検修場

地震で緊急停止した列車から避難する乗客役の人々＝23日午前、東京都板橋区

鉄道における自然災害への対応力向上を図るため、東京都交通局は23日、最大震度６弱の地震発生を想定した「異常時総合訓練」を板橋区にある志村車両検修場を実施した。同訓練は毎年行われており、今回は鉄道関係者のほか近隣の消防署員など約２００人が参加した。

避難誘導訓練は、都営三田線の列車が大手町駅から神保町駅間を走行中、地震発生により緊急停止し、重傷者や軽傷者が出たという想定で進められた。

けがをしていない乗客役の人々は、鉄道職員による指示に従って車両からレールの上に降りて避難。駆け付けた救急隊員は重傷者に心臓マッサージを施した後、余震を警戒しながら重傷者を担架で搬送した。

脱線した車両を機材で持ち上げ、正常な位置へ戻す作業＝23日午前、東京都板橋区

脱線復旧訓練では、機材を使用して実際に脱線した車両を持ち上げ、正常な位置に戻す一連の作業風景が披露された。さらに損傷したレールを交換する作業や電車線の復旧作業も実施された。

また今回の訓練では、富士山の噴火による火山灰の降灰被害対策として開発された、ゴーカートに似た「除灰装置」もお目見えした。レール上に数ミリの灰が積もるだけでも列車の運行が困難になってしまうが、除灰装置の前方に取り付けられた回転するブラシは、走行しながらレール上の灰を除去することができる。実際に２人が乗ったカートが走行し、火山灰に見立てたレール上の砂を除去していく様子が公開された。

火山灰に見立てたレールの上の砂を除去する除灰装置＝23日午前、東京都板橋区

約２時間半の訓練が終了した後、出席した消防署長は講評として「新潟県中越地震では新幹線の復旧作業中に大きな余震があり、作業員が避難するケースもあった。（訓練内でも）そういった配慮が必要だろう」と意見を述べた。