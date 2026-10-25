「議員から政党機関紙購読の不当要求」北九州市、職員アンケートで65人

福岡県北九州市は21日、市議会議員による職員への不当要求などに関するアンケート調査を公表した。その中で、65人が「しんぶん赤旗」など政党機関紙及び新聞の購読に関して言及していたことが分かった。調査からは、議員との関係悪化を恐れて要求を拒否しにくい職場環境も浮かび上がっている。

北九州市庁舎

調査は今年９月、議会対応に携わる課長級以上の職員など４６８人を対象に実施され、４４６人が回答した。過去５年間に議員から威圧的な言動を受けた職員は１３５人（30.3％）、不当要求を受けた職員は１０１人（22.6％）。商品購入などの個人勧誘を経験した職員は１１０人（24.7％）いた。

■「日曜版だけ」も認められず

市が公表した自由記述には、課長昇任直後に「政策研究すべきではないか」と政党機関紙の購読を勧められた職員の事例が掲載されている。



ある職員は、断り切れず、日曜版だけの購読を申し出たものの拒否され、日刊紙を購読するよう繰り返し求められた。その結果、次の職場に異動するまでの２年間、日刊紙を自費で購読したという。



そのほか、同アンケートでは機関紙勧誘・購読を巡る職員の威圧に対するコメントが多く寄せられている。



「執行部側は報復的な何かを恐れて不快感を隠し対応せざるを得ないのが実情」



「世間ではトラブルに発展するような言動が、議会の中では当たり前のように行われている」



「特に係長や職員がそのような対応を見て、管理職になりたくないとの思いを持つことが本当に悔しい。優秀な職員が頑張らなくなることは、多大な市の損失となるため本当に残念でならない」

■「大きな衝撃を受けた」武内市長

北九州市議会では、「政党機関紙の庁舎内勧誘行為の実態調査を求める陳情」が総務財政委員会で３月議会、６月議会、９月議会で審査されてきた。９月11日の市議会一般質問では、元市職員の井上純子市議が議員による不当要求の実態を訴え、調査や防止条例の制定を求めていた。



調査結果を受け、武内和久市長は「大きな衝撃を受けた」とコメント。職員が長年どのような思いで議会対応に当たってきたのか、胸が痛むとの認識を示した。市は今後、弁護士など外部専門家による検証を行い、議会対応のルール整備や制度改善を進める方針だ。（「しんぶん赤旗」勧誘問題取材班）