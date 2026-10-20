東大の学長選考で検証を要求　文科相「明確な説明なく遺憾」

記者会見に臨む関芳弘文科相（文部科学省ユーチューブより）

文部科学省は20日、東京大学に対し、次期学長の選考過程の検証を求める文書を出した。関芳弘文科相は閣議後の記者会見で、「説明責任を果たすことが重要」と述べた。東大は９月、学内の意向投票で２位だった藤垣裕子教授を次期学長に選出している。



文科省によると、２００４年の国立大学法人化以降、同省が学長選考を巡って大学側に経緯の検証を求めるのは初めて。20日午前、合田哲雄高等教育局長が東大を訪れ、要請文書を藤井輝夫学長に手渡した。



関氏は「選考の過程や理由について明確な説明がなされていないとの声も多く、遺憾だ」と強調。「国立大学法人の運営にあたり自主性、自立性を発揮し、大学内部の監督機能を活用しながら、法人運営を自ら検証し、改善を図っていくことが重要だ」と述べた。



東大の学長選考ではあらかじめ教職員らによる意向投票が実施される。上位候補者３人に対する２回目の投票では、工学部系の染谷隆夫副学長が１１０７票で過半数を獲得。藤垣氏は５５３票で２位だった。



東大の教職員有志は13日、選考の理由や方法について詳細な説明を求める要望書を大学側に提出した。関氏は、教職員からの要望書について「重要な問題提起を含む」とし、「重く受け止めて対応していただくことが必要だ」と述べた。