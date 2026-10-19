【連載】未成年ＳＮＳ規制を問う（５）リスク多様化 性犯罪も、政府WG 規制強化議論

過剰な通知、おすすめ投稿の表示、未成年者へのダイレクトメッセージ、成人との接触、不適切な広告、課金機能――。スマートフォンとＳＮＳが子供たちの生活に深く入り込む中で、生成ＡＩなどの新しい技術が登場し、子供たちが大きく影響を受けている。

スマホゲームを楽しむ子供

未成年がネットに触れる時間は伸びる一方だ。２０２５年度の政府調査によると、平日の平均利用時間は高校生６時間44分、中学生５時間24分、10歳以上の小学生３時間54分で、いずれも過去最長だった。スマホの普及に加え、学校でタブレット端末が配られていることも背景にあるとみられる。

■豊明市でスマホ規制

昨年10月、愛知県豊明市が全国に先立ち、スマホ規制条例を施行した。スマホの過剰使用を問題視する要因の一つとして、動画配信の視聴やＳＮＳの過度な利用が健康や睡眠、家庭生活に悪影響を及ぼしている点を挙げている。

条例は、①仕事や学校以外の余暇時間におけるスマホの使用は「１日当たり２時間以内」を目安とすること②小学生は午後９時以降、中学生以上は午後10時以降使用を控えること――を定めている。市や保護者、学校、専門職などが連携して使用自粛を促すことを規定した。ただ、同条例の付帯決議に、あくまでも「理念条例」であり、目安として市民の生活スタイルや家庭環境の多様性を尊重した運用を行うこととされ、施行後の調査では、利用実態にほとんど変化がないという課題が浮き彫りになった。

■ＷＧで青少年保護へ

こうした中、政府は未成年者のＳＮＳ規制強化の検討に乗り出した。現在、こども家庭庁と総務省でワーキンググループ（ＷＧ）がつくられ、議論が進められている。

今年１月には、こども家庭庁の有識者会議「青少年インターネット環境整備法の在り方等に関する検討ＷＧ」が立ち上げられた。一定年齢未満の利用を法律で制限することの是非と、ＳＮＳ事業者にどこまで青少年保護の責任を負わせるかが議論されているが、今のところ利用規制や年齢制限には慎重だ。

こうした議論を踏まえ、ＷＧは７月、中間整理をまとめた。インターネットが子供にとって学習や人とのつながり、社会参加の重要な基盤になっている一方、ＳＮＳを巡るトラブル、長時間利用、生成ＡＩを利用した新たな被害など、リスクが多様化しているとの認識が示された。①一律の年齢制限を設けるか②ＳＮＳ事業者に安全対策を義務付けるか③年齢確認をどう実施するか――争点の整理が行われ、「我が国の実態に即したこどもの保護のあり方を構築していくことが重要」とした。

ＷＧは、定期的に中・高校生にヒアリングする機会も設け、当事者である未成年の意見も入れて検討を進めている。７月の衆院内閣委員会は、２０２５年にＳＮＳに起因する事犯で被害に遭った児童が１５６６人に上り、そのうち小学生が１６７人で過去10年間で最多だったことを明らかにした。

ＳＮＳを通じて見知らぬ大人が子供と知り合い、接触し、性的な被害などにつながるケースもある。さらに生成ＡＩの普及によって、児童の画像を性的な内容に加工する「性的ディープフェイク」といった問題も生じている。

政府は、ＳＮＳが学校になじめない子供にとって「居場所」や相談の手段になっている側面があることを考慮し、「幅広く議論を継続・活用する」という表現にとどめている。

使う前提でルール学ぶ必要

■事業者の責任が焦点

総務省における議論の主流は、利用者側だけでなく、プラットフォーム事業者や教育現場にも責任を求めるという考え方だ。国会では、子供や保護者のリテラシー向上だけに依存するのではなく、ＳＮＳのサービス設計そのものに青少年保護の仕組みを組み込む必要性が指摘されている。中でも、利用者の注意を継続的に引き付ける「無限スクロール」や過剰な通知、利用者を長時間滞在させるおすすめ機能など、サービス設計が子供の利用行動に与える影響をどう食い止めるかが問われている。

政府は年末をめどに最終報告をまとめ、青少年インターネット環境整備法の改正法案を来年の通常国会に提出することを目指している。

果たして、法律によってＳＮＳを規制することに効果はあるのか。

『こども六法』著者の山﨑聡一郎氏は本紙インタビューで、「子供は抜け道を探してやるということを考えたら、使う前提でどう防ぐかという話をしなければいけない」と指摘。食べ物を切る便利な道具でありながら凶器にもなり得る包丁を例に挙げ、ルール上もマナー上も「やってはいけない使い方」を家庭や教育現場で学ぶことが必要だと訴えた。

（豊田 剛）（終わり）