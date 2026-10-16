【連載】未成年ＳＮＳ規制を問う（4）追い付かないルール作り、使用で脳の成長「停止」も

近年、わが国でもＳＮＳが子供たちの心身に与える影響を心配する声は多い。子供のスマホ使用状況に関する調査では、使用ルールを巡るトラブルが家庭内不和の原因になっていることが分かった。

SNSのアイコンが並ぶスマホ画面（イメージ）

■７割が親子げんか

国内最大級の家族向け外出情報サイト「いこーよ」を運営するアクトインディはこのほど、情報サイト「いこーよ総研」で子供のスマホ利用の実態を調査し、分析結果を公開。「親が履歴やＳＮＳのフォロワーなどをチェックする」など、家庭での工夫がうまくいっている声もあれば、「もう少し持たせるのを待っても良かった」という後悔の念も寄せられた。

出典：「いこーよ総研」調べ https://research.iko-yo.net/solutions/research/13540.html

調査は７月９日から15日までインターネットで実施し、５４６件の回答を得ている。このうち、契約しているスマートフォンを持つ高校生以下の保護者１３５人は、子供のスマホ利用状況について「しっかり把握している」（21％）、「だいたい把握している」（55％）と合わせて７割以上が把握していると回答した。一方、「あまり把握していない」（21％）、「まったく把握していない」（３％）という家庭も見られた。

さらにスマホの使用を巡って、子供とけんかやもめ事になった経験を聞いたところ、「よくある」（16％）、「ときどきある」（27％）、「たまにある」（30％）と、経験ありと回答した家庭は73％に上った。原因を尋ねると、「使いすぎ、時間の使い方」が77％と圧倒的で、ルールを作っても守り続けることの難しさが浮かび上がった。

一方、子供にスマホを持たせていないという保護者４１１人にその理由を尋ねると、「まだ早いと思うから」が74％で最多。次いで「スマホ依存、使いすぎが心配」（42％）、「保護者として必要性を感じていない」（34％）、「視力低下など健康面が心配」（31％）が続いた。スマホを持たせていなくても、依存や使い過ぎへの懸念を抱えている保護者が多いことが分かった。

■効果的治療法なし

家庭内でのスマホ使用について、スマホ依存防止学会（ＰＩＳＡ）の磯村毅代表は次のように説明する。

「今までは家庭でルールを作り、上手に使えるよう教育しようとしてきた。しかし、スマホを使うと、ルールがあっても脳や精神への悪影響が避けられず、効果的な治療法もない。そこで、子供の使用自体が規制されるようになった」

さらに「せっかく作ったルールも、脳の劣化につれて守れなくなっていく。親子関係の悪化を恐れて強く言えなかったり、強く言うと親に暴力を振るったり、学校に行かないと脅したり、結局親が諦めることが多い」とも話す。

磯村氏は、「ＭＲＩ（磁気共鳴画像診断）を用いた縦断研究で、スマホ使用により脳の成長に週に数日の段階から影響が生じ、毎日の使用で成長が停止することが明示されている」と指摘。スマホの子供への害については、「使わせ方」の問題ではなく、「使わせること自体」が問題であると強調した。

中学生半数が「中毒」自覚

■薬物依存と類似行動

総務省の調査によると10～17歳の84・８％がスマホを日常的に使用している。子供側がスマホの使い方について問題意識を抱いていることも分かってきている。子供向けサイト「ニフティキッズ」を運営するニフティは、同サイトで「ケータイ・スマホ」に関するアンケート調査を実施した。

自分を「スマホ中毒」だと思うか尋ねたところ、小学生９５７人のうち「スマホ中毒だと思う」と回答したのは３５４人、中学生８７６人のうち４６０人が「スマホ中毒」と回答。中学生の半数以上がスマホへの依存を自覚していることも分かった。

スマホ中毒だと思う理由として、「気づいたら１時間以上いじっていたとき」「宿題などを後回しにしてしまう」「なにかをしながらスマホを見てしまう」が上位に挙がった。

スマホ中毒だと思う子供たちに、「そうしてしまう一番の理由」を自由回答で尋ねると、「自分の好みの動画が永遠に流れてくるから」「現実逃避がいつでも出来る心の保険として最適すぎるから」といった理由のほか、ＳＮＳの返信を気にしてしまうといった声も挙がった。

「スマホやタブレットを違法薬物と比較することは、世間的な感覚からは飛躍しているだろう。しかし、引き起こされる行動は類似している。ゲームに夢中になって不登校となり、ネットの遮断に腹を立て家族に暴力をふるうなど、枚挙にいとまがない。依存性のあるものを単なるツールと誤認し、子供に与えるのは誤りだという認識が必要だ」

前出の磯村氏はこう指摘した上で、オーストラリアで16歳未満のＳＮＳの使用が法律で禁止されたことについては、「子供の健全育成のためには、家庭でのルール作りや学校でのリテラシー教育では不十分だと国家が認めたことを示す」との見方を示した。（石井孝秀）