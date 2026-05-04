旧統一教会の解散問題を特集　季刊誌『湊合』小川榮太郎氏主宰

季刊誌『湊合』令和８年春号の表紙

文藝評論家の小川榮太郎氏が主宰する、一般社団法人日本平和学研究所の季刊誌『湊合』令和８年春号がこのほど発刊され、「旧統一教会への解散命令、最高裁および全ての政治家は真剣に再考せよ」と題する特集を組んだ。



世界平和統一家庭連合（家庭連合、旧統一教会）に対して東京高等裁判所が３月に東京地方裁判所の解散命令決定を維持し、同教団の宗教法人清算手続きが始まっているが、教団は解散決定を不服として最高裁判所に特別抗告している。



同誌特集では小川氏の緊急声明をはじめ、ノンフィクション作家・福田ますみ氏の寄稿「全国霊感商法対策弁護士連合の正体」、現役２世信者による主張、解散命令に対する元教団幹部の反論などを掲載している。



『湊合』は令和６年春に第１号が発刊された。「平成から令和の現在に至るまで、日本の知性の劣化と出版メディアの排他性」が想像を越えて進んでおり、批評家が「知の結節点」を担うべきと指摘。「日本の知の栄光と自由の言論空間の再生」を目指すとしている。季刊で発行されている。



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