中道「屈辱にまみれた敗北が現実」　原口一博議員、Ｘで野田代表批判

立憲民主党の原口一博衆院議員は19日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。公明党との新党「中道改革連合」が２月に行われる見通しの解散総選挙で屈辱的な敗北を味わうと予想した。

「中身がわかってきたらパニックが広がると断言していい。１４８人もの衆議院議員の議席が、半減どころかさらに減ると予想されている。しかもそれまでの自分達の政策への誇りも支持者への約束も反故（ほご）にして、恥辱にまみれた敗北が現実のものとなろうとしているのだから」

こう書き込んだ原口氏は、新党に合流せず次期衆院選に立候補する意向を18日に表明。昨年５月に自ら設立した政治団体「ゆうこく連合政治協会」（佐賀市）の政党化を目指すと表明している。

中道改革連合は19日午前、記者会見を開き、党綱領を発表した。その中で、これまで立憲民主党が反対してきた安保法制や原発再稼働、米軍普天間飛行場の名護市辺野古移設、憲法改正のいずれも容認に方針転換したことが明らかになった。原口氏の指摘通り、これまでの党の政策や支援者への約束を反故にするものだった。

原口氏は、公明との合流の方針を決めた15日の立民両議員総会は出張で欠席した上、委任を拒否。立民の野田佳彦代表の方針について「権威主義的な独裁国家のやり方ですよね。断固反対します。断固抗議します」と憤った。

19日未明には、「党執行部への公開質問状」を投稿。「現在、党内で進められている『解党』および新党への移行プロセスに対し、国民から『政党交付金目当ての偽装解党ではないか』との疑念が噴出している。自民党の裏金問題を追及すべき我が党が、カネの問題で国民の信頼を裏切ることは断じて許されない」と野田氏を痛烈に批判。続く投稿では、「党を壊す者が、国民の税金である交付金を握り、新しい看板に付け替える。こんな脱法行為が許されれば、日本の政治は終わりだ」と強調した。

原口氏は１９９６年衆院選で初当選し、現在10期目。民主党政権で総務相を務めた。