昭和の情景を甦らせる　日本の幻風景　ジオラマ×ペーパーアート展　酒田市美術館

「昭和１００年記念 日本の幻風景」展でジオラマに見入る親子

昭和の懐かしい風景をジオラマとペーパーアートで表現した企画展「昭和１００年記念 日本の幻風景」が、山形県の酒田市美術館で開かれている。

映画やテレビ、ＣＭなど映像美術を手掛け日本を代表するジオラマ作家・山本高樹さんと、「紙の魔術師」と呼ばれるペーパーアーティスト・太田隆司さんの初共演の展覧会。山本さんのジオラマ作品17点、太田さんのペーパーアート作品31点が展示されている。

山本氏の作品は単なる情景模型ではなく、今は見ることのできない日本の原風景を「幻風景」として甦（よみがえ）らせている。太田氏の作品は、紙を幾重にも重ね合わせ、半立体的でリアルに情景を描き出している。

懐かしく温かみのある四季折々の昭和の情景の中に人々を配した作品や、東京や横浜をはじめとする日本各地のレトロな昭和の残像を見て楽しむことができる。

会期は来年１月18日（日）まで。17日（土）13時30分から学芸員によるギャラリートークが行われ、最終日18日には小学生以上を対象にペーパーアートで犬を作るイベントが行われる。費用５００円。６日（火）10時から申し込み開始。問い合わせは同館０２３４（３１）００９５まで。（長野康彦）