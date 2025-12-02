「ＮＨＫは歴史的事実を伝えよ」参政議員が報道姿勢問う―参院総務委

質問する松田学参院議員（参政党公式ユーチューブより）

参政党の松田学参院議員は２日、参院総務委員会でＮＨＫに対して「歴史的事実を国民に伝えることが大事ではないか」と訴え、報道姿勢を改めるよう求めた。

松田氏は、ＧＨＱの占領下で徹底的な言論統制が敷かれ、７千冊超が禁書にされるなど歴史的事実が葬られたと説明。ＮＨＫラジオ番組でプロパガンダを繰り返し流したことについて、ＮＨＫ幹部だった春日由三氏が、著書の中で「ＧＨＱに強制されて酷い番組を制作し放送してしまい、国民に済まないことをした」と事実上、告白・懺悔したことに触れ、組織として「国民に告白・懺悔すべきではないか」と尋ねた。その上で、当時の報道の実態を検証するプロジェクトチームを作るよう提案した。

ＮＨＫの稲葉延雄会長は、「当時、日本メディアが影響を受けていたことについて専門家が検証することに大変意義がある」と賛意を示した一方で、「特殊な体制下の経緯を持ってＮＨＫに懺悔が必要かといえば飛躍があるのではないか」と反論した。

それに先立ち、同党の初鹿野裕樹参院議員は、近年のＮＨＫ番組編成で「娯楽性に重きを置く傾向があるという指摘がある」とし、「公共放送としての使命を考えれば教養の比重が相対的に小さい点は課題だ」と指摘した。

稲葉氏は、２０２０年度以降の実績では報道が45～47％、教養22～25％、娯楽18～20％、教育10～13％で推移していると説明。「民主主義の一翼を担う公共放送の責任を果たすべく取り組んでいく」と述べた。