石平参院議員、中国の「適切な対応」はあり得ない―参院外交防衛委

参院外交防衛委員会の様子を伝える石平氏のＸアカウント

日本維新の会の石平（せきへい）参院議員は20日、参院外交防衛委員会で初質問に立ち、高市早苗首相の台湾有事を巡る発言を全面擁護した一方で、中国に対しては「政府は強い、断固とした対応を取ること」を求めた。

石平氏は、薛剣（せつけん）駐大阪総領事が高市首相の発言に対し「勝手に突っ込んできたその汚い首は一瞬の躊躇（ちゅうちょ）もなく斬ってやるしかない」と記した投稿を問題視。「高市首相の発言は妥当なものであって、かつ台湾有事に対する一種の抑止力になる」ため「全面的に擁護したい」と語り、政府が発言撤回を拒否していることも「高く評価し敬意を表したい」とした。

その上で、投稿について「わが国の首相に対する殺人示唆ともとれる、許し難い暴言で、日本国民に対する脅迫と侮辱」と非難し、「多くの日本国民が怒っている」と強調。自民と維新の両党が求めているように、日本政府または外務省は「国民の声に応えてペルソナ・ノン・グラータ（好ましからざる人物）を含めた（国外退去の）措置を取る考えがあるのか」と問いただした。

さらに石平氏は、政府が現状、中国側に「適切な対応」を求めていることについて「長年、中国という国を見てきた私からすれば、彼らが適切な対応を取ってくることはあり得ない」と主張。「中国政府は実際、今、対応を講じる気配が全くないし、恐らく今後も絶対ない」と断言。その上で、「日本政府が対応を求める以外に、積極的にすることはないのか、あるいは何もしないのか」と追及した。

茂木敏充外相は、投稿内容が「極めて不適切」で「今後も中国側に対して適切な対応を強く求めていきたい」と答弁。「政府として戦略的に対応していく上で、何をします、何をしません、と言うことは、手の内をさらすということにもなりかねない」と理解を求めた。

石平氏は、薛剣氏がＸに投稿した際には「文明国家の日本は、そんな国（中国）と『戦略的互恵関係を構築する』云々とは、最初から無理な話であろう」と指摘。外交防衛委の質問の前には、「ヤクザ国家のチンピラ総領事・薛剣の国外追放を、政府に迫るつもりです」と投稿していた。

中国出身の石平氏は2007年に日本国籍を取得。今年７月の参院選に維新（比例）から出馬し初当選した。