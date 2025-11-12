中国総領事発言に国外退去求める声　「ペルソナ・ノン・グラータ」与野党が一斉非難

高市早苗首相の台湾有事答弁に強く反発した中国の薛剣（せつけん）・駐大阪総領事に対し、与野党から一斉に非難の声が上がっている。自民党の外交部会と外交調査会は11日、合同で部会を開いて非難決議を採択した。

総領事はＸ（旧ツイッター）に「勝手に突っ込んできたその汚い首は一瞬の躊躇もなく斬ってやるしかない」などと投稿した。

決議では、日中首脳会談後に投稿されたこの発言は「外交官としての品位を著しく欠く極めて不適切」と指摘。高市氏個人のみならず「日本国及び日本国民に対する侮辱であり、日中関係を大きく傷つけるものである」とした。

その上で、中国側への抗議と問題解決のための適切な対応を要求。中国側が善処しなかった場合は、同総領事を「ペルソナ・ノン・グラータ（好ましからざる人物）」として国外退去させるなどの対応を取るよう政府に求めた。中曽根弘文外交調査会長（元外相）らが尾﨑正直内閣官房副長官に提出した。

小林鷹之政務調査会長は11日、自身のＸで、総領事の投稿を批判した上で「台湾海峡の平和と安定は、日中両国のみならず、地域や国際社会の平和と繁栄のためにも非常に重要」と投稿。翌12日にも「言うべきことは言わなければ物事は更にエスカレート」すると指摘し、火消しできるかどうかは「今後の相手の言動」によるとした。

立憲民主党の安住淳幹事長は記者会見で「日中関係に何らプラスにならない」と批判。国民民主党の玉木雄一郎代表は、国外退去を求める可能性もあるとした。

中国外務省は10日、記者会見で高市氏の国会答弁について「中国内政への粗暴な干渉」と批判し、総領事の発言を擁護した。

これに対し、山田宏参院議員（自民）は自身のＸで、尖閣諸島の領海侵犯などを例に挙げて「中国のわが国への『内政干渉』をまずストップしてから言いなさい」と抗議。「今まで何でもすぐ謝って『友好』などと言って、曖昧な対応をしてきたわが国の姿勢が、中国のここまでの傲慢と増長を産んだ」と書き込んだ。