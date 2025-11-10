「斬ってやる」中国総領事のＸ投稿は「殺害予告」　非難相次ぐ

削除されたＸポスト

中国の薛剣（せつけん）駐大阪総領事は８日、自身のＸ（旧ツイッター）アカウントに高市早苗首相が台湾有事について「存立危機事態になりうる」と答弁したとする朝日新聞記事を引用し、「勝手に突っ込んできたその汚い首は一瞬の躊躇もなく斬ってやるしかない。覚悟ができているのか」と書き込んだ。該当のポストは現在、削除されている。

日本政府は強く抗議し、関連の投稿も含め削除することを要求。木原稔官房長官は10日、「中国の在外公館の長の言論として極めて不適切と言わざるを得ない」と批判した。

「抗議で済まない」石平参院議員

石平参院議員（日本維新の会）は10日、自身のＸで、「前代未聞の暴言と恫喝にたいし、日本政府が『抗議』しただけで済む問題ではない。最低限、このヤクザ外交官を日本から追い出さなければならない」と投稿。参院外交防衛委員会で、「徹底的に追及するつもりだ」と意気込んだ。

国内の有識者らからは、「殺害予告」であり許してはならないとする発言が相次いでいる。京都大大学院の藤井聡教授は、自身のＸに「日中外交のために中国政府が正式派遣した駐日総領事が日本の総理を『殺す』と発言したのです。言語道断中の言語道断」と非難した。

「日本国民を脅しに」グラス駐日米大使

米国のグラス駐日大使はＸで投稿画像を引用し、「高市首相と日本国民を脅しにかかっている。中国政府は『良き隣人』を口癖のように繰り返すが、全く実態が伴っていない」と書き込んだ。

一方、中国のＳＮＳでは自国総領事の品位ない発言を批判する声はなかった。「日本が台湾に介入する時が日本をミサイルできれいにする時だ」「日本に広島・長崎を思い出させてあげればいい」など日本への核攻撃を行うことに賛同する過激な書き込みが多くみられ、賛同を集めていた。



薛剣氏は過去にも過激な主張を繰り返しており、21年には「台湾独立＝戦争。はっきり言っておく！ 中国には妥協の余地ゼロ!!!」と書き込んだ。25年には、ナチス・ドイツとイスラエルを同一視する投稿をした。