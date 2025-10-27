参政党、国旗損壊罪法案を提出　神谷代表「他国の国旗はダメで自国の国旗は良いはいびつ」

参政党は27日、議員立法「日本国国旗損壊罪」を参議院に単独で提出した。７月の参院選で議席を大きく伸ばし、予算を伴わない法案の単独提出が可能となった。

刑法は、「外国に対して侮辱を与える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、2年以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金に処する（刑法92条）」と罰則が明文化されている。一方で、日本国旗の損壊についての罰則規定はなかった。



参政党は提出した法案で、刑法に「日本国国章損壊の罪」という章を新たに加え、「日本国に対して侮辱を与える目的で、日本国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、2年以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金に処する」と定めることとした。



神谷氏は記者会見で、「参院選の街頭演説で日本国旗に『バツ』を付けて妨害してくる人たちがいた。これは国家に対する冒涜にもなり、早めに法制化しようと考えた」と述べた。その上で、現行刑法は「他国の国旗は（損壊が）ダメで、自国の国旗は良いというのは、いびつだった」と指摘した。



自民党と日本維新の会が交わした連立政権樹立の合意書では、２０２６年の通常国会で「日本国国旗損壊罪」の制定を目指すと明記した。