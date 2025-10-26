宮城県知事に現職・村井氏が６選　「クルドだけは嫌だ」和田元参院議員に拒否感



任期満了に伴う宮城県知事選は26日投開票され、無所属で現職の村井嘉浩氏（65）が新人４人を破り６期目の当選を果たした。６選は県政史上最多。５期20年の県政運営に対して県民の肯定的評価は60％以上と高く、信任された形だ。



村井氏は、半導体企業の誘致や仙台圏４病院再編を進めていくとともに、人口減少対策としてデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）の必要性と、ＡＩの活用など新たな宮城県の成長戦略を訴えた。高市早苗首相が自民県議出身の村井氏を応援するメッセージ動画を作成、東日本大震災からの復興に取り組んだ実績を強調するなどして応援を呼びかけた。



一方、最後まで競り合った元自民党参議院議員の和田政宗氏（51）は、参政党の全面支援を受けたが敗れた。和田氏は７月の参院選で落選し、政治家としての生き残りをかけて躍進中の参政党の力を借り、神谷宗幣代表らが何度も応援に入るなど強力なバックアップを受けた。安倍晋三元首相夫人の昭恵さんの応援も受けたが、当選には至らなかった。



ＳＮＳ上では、村井氏へのデマや誹謗中傷による攻撃が見られた。一方で、埼玉県川口市のクルド人問題で過去、クルド人擁護の言動があった和田氏に対し、「クルドだけは嫌だ」「宮城県の水道に外資と民間が入ったのは和田が推したからだ」「私は参政党好きでも嫌いでもないけど和田さんは無理」など、和田氏批判のコメントも多く寄せられた。