トップ国内現新５氏の争い―宮城県知事選　村井氏ややリード、追う和田・遊佐両氏
国内

現新５氏の争い―宮城県知事選　村井氏ややリード、追う和田・遊佐両氏

By 長野 康彦


　現職と新人５人で争われる26日投開票の宮城県知事選は、６選を目指す現職の村井嘉浩氏（65）を新人の元自民党参院議員・和田政宗氏（51）と前県議の遊佐美由紀氏（62）が追う展開となっている。５期20年の現県政への評価が主な争点だ。


　村井氏は自民、公明党や日本維新の会の県議らが支援している。県政史上最多の６選を目指しているが、県の水道事業の民間委託で外資企業が関わっている問題や、イスラム系移民に対して県が一時検討した土葬墓地の整備を巡る問題など、ここにきて批判の声も出ている。河北新報の調査によると、５期20年の県政運営に対して県民の60％以上が肯定的評価をしている。


　元ＮＨＫキャスターで県議会議員８期の遊佐氏は、立憲民主党の県議らがサポートし共産党は自主支援に回る。長期政権の中で知事が県民の声を聞かない独断姿勢に変わったとして、立候補を決意。福祉立県を目指し、病院の再編や人口減少対策など、子供たちの未来への不安軽減に取り組む。


　参院議員を２期務め７月の参院選で落選した和田氏は、政策覚書を結んだ参政党から全面支援を受ける。保守分裂の形になったが、村井氏の後塵を拝している。


　ともに新人の元角田市職員の伊藤修人氏（33）と自営業の金山屯氏（85）は広がりを欠いている。

spot_img
前の記事日本の莫大な援助受けた中国　外交評論家　加藤　成一【持論創論】
次の記事毎日新聞の「公明切り」見出しに非難殺到　「印象操作だ」

人気記事

新着記事

TOP記事（全期間）

世界日報社について

関連サイト

ワシントン・タイムズ・ジャパン
月刊Viewpoint online
デジタルSunday世界日報
サンデー世界日報の申込みはこちら
Viewpoint Books

姉妹紙

米紙ワシントン・タイムズ
韓国紙セゲイルボ

ソーシャルメディア

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
LINE登録こちら

©2025 The Sekai Nippo. All rights reserved.

Google Translate »