【連載】新連立政権始動 高市内閣の課題（中）「強い経済」へ真価問われる　「責任ある積極財政」で底上げを

臨時閣議に臨む高市早苗首相（中央）ら＝２２日午後、首相官邸

高市早苗・自維連立政権が誕生した。本格的な保守政権が取り組む経済課題は、物価高対策はもとより、安全保障をはじめとする内外の厳しい環境を克服するための基となる「強い経済」の実現である。

高市首相は「責任ある積極財政」により成長力を底上げし、「税収が自然増に向かう強い経済」の実現を目指すと主張してきた。その真価が問われる番である。

高市氏は21日夜の就任後初の記者会見で、「経済対策最優先だ」と強調した。当面の物価高対策である。

３年連続で高水準の賃上げを実現したものの、物価高の継続で実質賃金は８カ月連続マイナス。消費の低迷から、経済は低成長を余儀なくされている。

首相は会見で、ガソリン税の暫定税率廃止法案の今臨時国会中の成立を明言。所得税の基礎控除見直し、いわゆる「年収の壁」の引き上げについては制度設計を年内をめどに取りまとめ、給付付き税額控除の導入についても「早急に制度設計を進める」とした。飲食料品の消費税については「２年間に限り対象にしないことも視野に法制化につき検討を行う」という。

これらは自維連立合意文書の通りであり、野党の主張する政策と重なる点も多い。消費の回復、中間所得層の拡大には欠かせない。トランプ米政権の高関税政策の影響が本格化する中、早急の実現が望まれる。

これらの対策も重要だが、本格的保守政権に国民が期待するのは、文字通り「強い経済」の実現である。

当面の物価対策も「強い経済」につながるものだが、新政権にとりわけ求められるのは、高市氏が唱える「成長力を底上げする」政策である。

少子化の急速な進行から人口減少時代に突入し、労働人口の減少も著しい。デジタル化による代替化も進むが、データセンター設立の増加から電力需要の増加が見込まれる中で、原発の再稼働は進まず、電力需要ピーク時に大きな供給不安が付きまとう状況が続く。

自維連立合意では、「安全性を大前提に原子力発電所の再稼働を進める」「次世代革新炉および核融合炉の開発を加速化する」と明記されたが、原発の再稼働には設置地域住民をはじめ安全性への不安が依然少なくない。国民への真摯（しんし）かつ丁寧な説明努力が一段と求められよう。

今年、ノーベル生理学・医学賞と化学賞を２人の日本人が受賞したが、受賞者の多くから基礎研究の貧弱さが危機感を持って語られる。「日本の底力」の源は厳しい現状といえる。

危機管理投資や成長投資が欠かせない所以（ゆえん）である。人工知能（ＡＩ）や半導体など戦略分野はもちろん、先端科学・基礎技術などへの投資拡大も欠かせない。

物価高対策などの総合経済対策をはじめ「強い経済」実現のために、片山さつき財務相は22日の就任記者会見で、「（予算を）付けるべきところには財政うんぬんを言わずにがっちり付けて経済を大きくしていく」との姿勢を示した。

もっとも、必要な予算は税収の上振れだけでは十分ではないだろう。高市氏が語るように、赤字国債の発行はやむを得まい。「責任ある積極財政」とは財政規律は当然だが、「財政の帳尻を合わせることだけが目的ではなく、成長する日本を将来に残さなければいけない」（片山財務相）というわけである。

財政健全化は対国内総生産（ＧＤＰ）比で政府債務残高を引き下げていく。近視眼的な赤字削減は経済を痛め、税収の自然増にもマイナスとなるからで、最近の株式市場の「高市相場」は期待とともに政策の追認と言えよう。（床井明男）

【連載】新連立政権始動高市内閣の課題（上）自維合意で「日本再起」へ 与野党内外の折衝不可欠に