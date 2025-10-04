自民新総裁に高市氏　日本初の女性首相誕生へ

自民党の新総裁に選出された高市早苗前経済安全保障担当相（中央）=４日午後、東京・永田町

石破茂首相（自民党総裁）の退陣表明に伴う自民党総裁選が４日、党本部で投開票され、高市早苗前経済安全保障担当相（64）が決戦投票で小泉進次郎農林水産相（44）で破り、第29代総裁に選出された。女性が総裁に就任するのは結党以来初めて。15日にも召集される臨時国会で第１０４代首相に指名され、憲政史上初の女性首相となる見通し。

高市氏の総裁任期は石破氏の残りの２０２７年９月までの約２年間。高市氏は選出後に両院議員総会で石破首相をねぎらった上で、「自民党をもっと気合いの入った明るい党にし、多くの人の不安を希望に変える党にしていく」と決意を述べた。今回は３回目の挑戦。

総裁選は、１回目の投票を国会議員票２９５票と党員・党友票２９５票の計５９０票で争われ、高市氏が１８３票（議員票64、党員票１１９）で１位、小泉氏は１６４票（議員票80、党員票84）で２位となった。上位２人による決選投票は国会議員票に加え党員票を都道府県連47票に圧縮して計３４２票で行われ、高市氏が１８５票（議員票１９４、都道府県票36）を獲得。小泉氏は１５６票（議員票１４５、都道府県票11）で29票差だった。

高市氏は直ちに幹事長などの人事に着手。新たな党執行部の陣容を決定する。衆・参院選の敗北で公明党との連立与党が両院で少数になったことから、国民民主党や日本維新の会などの野党側に政権の安定化に向けた連立入りを求める構えだ。

両氏以外の１回目の投票結果は、林芳正官房長官（64）１３４票（議員票72、党員票62）、小林鷹之元経済安保担当相（50）票（議員票44、党員票15）、茂木敏充前幹事長（69）票（議員票34、党員票15）だった。