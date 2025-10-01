自民は鮮明な保守回帰を　杉原誠四郎氏が月刊誌で危機感露わに

自民党総裁選の投開票を目前にして、同党の鮮明な保守回帰を訴える保守派の論客、杉原誠四郎・国際歴史論戦研究所所長の論考「岸田文雄こそ 自民党凋落の元凶」（月刊誌「Ｈａｎａｄａ」11月号）に注目が集まっている。



杉原氏は、同論考で「自民党は保守政策を掲げ、国民の保守層に支えられたからこそ、…長く政権を担当しえた」として、「自民党がこの凋落から抜け出し、蘇っていくためには、もう一度、鮮明に保守政策を掲げていく以外にない。そのことを全党員が自覚しなければ、再生の道は開けてこない。あるのは自滅だけだ」と危機感を露わにした。



杉原氏は、自民党の凋落は「岸田（文雄前首相）の誤った政治指導があり、岸田に最大の責任がある」と述べ、①自民党から岩盤保守層が離れる要因となったＬＧＢＴ法の制定②安倍晋三元首相を殺害したテロリストに報酬を与えた旧統一教会（現・世界平和統一家庭連合）への解散命令請求③怒る国民に迎合して旧安倍派の政治資金パーティー収入「不記載」問題を「裏金」問題として追及を受けるままにした④全く別問題の派閥の解散問題にまで発展させた―ことなど、岸田氏が「自民党にとってまさにトロイの木馬の役割を果たした」と結論付けている。