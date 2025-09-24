トップ国内急潮流で「村上水軍」の凄み体感　瀬戸内海西部・芸予諸島 【フォトギャラリー】
急潮流で「村上水軍」の凄み体感　瀬戸内海西部・芸予諸島 【フォトギャラリー】

By 編集部
観光遊覧船から来島海峡の急流を体感できる
観光遊覧船から来島海峡の急流を体感できる

　芸予諸島（愛媛県今治市、広島県尾道市など）は、瀬戸内海の西側を東西に分断するように大小の島々が南北に連なる。穏やかに見える海だが、狭い海峡に入ると大潮時には高低差３メートル以上にもなる潮の満ち引きや、最大10ノット（時速約18キロメートル）の潮流が船を襲う。

　南北朝時代から室町時代にかけて活躍した「村上海賊」は、瀬戸内海航路を掌握し、その潮を乗りこなした。中世から近世にかけて航海の安全を保障し、巧みな航海術と厳しい掟（おきて）で瀬戸内海の交易・流通の秩序を支えた。海賊と呼ばれてはいるものの、海の警察や商人の側面も強かった。

　瀬戸内海の日本三大急潮流の一つ来島海峡の急流は、大島（今治市）にある観光遊覧船に乗ることで体験できる。水面が沸騰したように見える湧潮や、飛沫（ひまつ）を立てる渦潮などを前にし、木製の手漕（こ）ぎの船で瀬戸内海を自由自在に乗りこなした村上水軍の凄（すご）さを感じる。

五百羅漢がある白滝山から瀬戸内海の島々を望む
五百羅漢がある白滝山から瀬戸内海の島々を望む
城型資料館の因島水軍城
城型資料館の因島水軍城
因島村上氏の一族とその家臣の墓
因島村上氏の一族とその家臣の墓

　因島（尾道市）にある「因島水軍城」は１９８３年に築城された全国でも珍しい城型資料館。村上水軍の武具、遺品、古文書などの歴史資料が展示され、武者人形による作戦会議の模様が再現されている。水軍戦の模型や甲冑（かっちゅう）など村上水軍にまつわる品を見ることができる。近くには因島村上氏の一族とその家臣を含めた墓石群がある。一般の墓地の中にあって墓石群は異彩を放っていた。

潮の流れが複雑なため発生する渦潮
潮の流れが複雑なため発生する渦潮
武者人形によって再現された作戦会議の様子
武者人形によって再現された作戦会議の様子
緑に囲まれた因島水軍城
緑に囲まれた因島水軍城
瀬戸内海芸予諸島の地図
瀬戸内海芸予諸島の地図
船の上から参拝できる神社
船の上から参拝できる神社

　同城からは、信仰の場であり戦略的な見張り場でもある白滝山が望める。白滝山の山頂には観音堂と五百羅漢（約７００体）の石仏がある。それぞれ顔が異なる羅漢は、付近の岩石や松林の自然に溶け込み、独特で厳かな雰囲気を醸し出している。展望台からは瀬戸内海に浮かぶ大小の島々が織り成す多島美を望むことができる。

　（文と写真・宮沢玲衣）

