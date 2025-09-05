陳述書捏造は「前代未聞」　家庭連合元信者ら文科省職員を告訴・告発

陳述書の捏造を告発した小笠原裕氏（左から２人目）と代理人の徳永信一弁護士（同３人目）ら＝５日、東京都千代田区

世界平和統一家庭連合（家庭連合、旧統一教会）の解散命令請求を巡る審理で、文部科学省が提出した陳述書に捏造があったとして、現・元信者らが５日、有印私文書偽造罪などで文科省の職員６人を東京地検に告訴・告発した。

告訴したのは家庭連合の元信者２人。このうち中部地方在住の女性は、家庭連合に関する文科省の聞き取り調査に応じたが、自身が言っていないことを陳述書に盛り込まれたとし、有印私文書偽造罪で告訴した。

告発したのは、家庭連合現役信者の小笠原裕氏ら２人。小笠原氏は告発後の説明会に出席し、文科省職員による捏造を「戦後最大のスキャンダル」と非難。「これを根拠に解散が行われるのであれば許しがたい」と訴えた。

代理人を務めた徳永信一弁護士によると、捏造は昨年行われた解散命令請求の審理の過程で発覚したという。徳永弁護士は捏造を「前代未聞」だと痛烈に批判。「提出された証拠の全ての信頼性が揺らいでいる」と述べ、高裁に厳格な判断を下すよう求めた。

陳述書の捏造問題については、今年３月、浜田聡参院議員（当時）が参院総務委員会で質問。文化庁の小林万里子審議官は捏造疑惑があることを「承知している」と述べた一方で、偽造自体については肯定も否定もしなかった。

世界日報は今年１月以降、複数の陳述書捏造疑惑を関係者の証言を基に報じてきた。

