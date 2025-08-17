「先人の歴史知って鎮魂を」　作家・門田隆将氏が講演―熊本

講演会で登壇した門田隆将氏＝17日、熊本市くまもと県民交流館パレア（竹澤安李紗撮影）

ノンフィクション作家でジャーナリストの門田隆将氏は17日、熊本市で講演し、終戦80年に際し「先人の歴史を知った上で英霊を鎮魂すべきだ」と強調した。熊本県護国神社敷地内に資料館を新設し英霊の顕彰を目指す「火の国平和祈念さくら館を建設する熊本県民の会」発会を記念した講演会で、約３００人が集った。

門田氏は「戦後80年 歴史の真実と英霊の願い ルーズベルトに与える書の現代的意味とは」と題し、自身の新刊『大統領に告ぐ 硫黄島からルーズベルトに与ふる書』（産経新聞出版）の内容を基に講演した。

同書は１９４５（昭和20）年３月の硫黄島で、日本の海軍司令官・市丸利之助少将が米国大統領に宛てた一通の手紙を巡るノンフィクション。手紙の英文と和文を腹に巻いて突撃し、死して米国に手紙を届けた村上治重参謀は熊本出身。門田氏は、村上参謀の遺族を取材した際のやりとりを紹介した。

「先の大戦から80年、この手紙の存在すら国民に教えないような戦後教育だった」と日本教職員組合（日教組）を非難し、「日本人として先の大戦はなぜ開戦に至ったかを学び、国や家族を守るため戦い抜いた先人の歴史を知った上で英霊を鎮魂するべきだ」と強調した。

講演後、県民の会は資料館を新設するための寄付を参加者に呼び掛けた。戦没者の遺品や遺書などを展示していた同神社は、９年前の熊本地震で被災して以来、資料の一般公開を取りやめている。あいさつした中嶋憲正同会会長は「再来年７月の開館を目指す」と説明した。